۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۸

برگزاری کارگاه تخصصی حفاظت پیشگیرانه از آثار کاغذی تاریخی در یزد

برگزاری کارگاه تخصصی حفاظت پیشگیرانه از آثار کاغذی تاریخی در یزد

کارگاه تخصصی حفاظت پیشگیرانه از آثار کاغذی تاریخی با هدف ارتقای دانش تخصصی درزمینه نگهداری، آسیب‌شناسی و مدیریت شرایط محیطی، در پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه تخصصی حفاظت پیشگیرانه از آثار کاغذی تاریخی؛ اصول نگهداری، آسیب‌شناسی و مدیریت شرایط محیطی روز سه‌شنبه ۵ آبان ماه، به همت واحد موزه‌های معاونت میراث فرهنگی استان یزد و با حضور علاقه‌مندان و فعالان حوزه میراث فرهنگی، در پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد برگزار شد.

این کارگاه با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی درزمینه حفاظت از میراث مکتوب، در دو بخش نظری و عملی به موضوع اصول نگهداری و صیانت از اسناد، نسخ خطی، کتاب‌ها و دیگر آثار ارزشمند کاغذی تاریخی پرداخت.

در بخش نظری، مباحثی همچون اصول حفاظت پیشگیرانه، شناسایی عوامل آسیب‌رسان به آثار کاغذی، مدیریت شرایط محیطی و روش‌های صحیح نگهداری از میراث مکتوب تشریح شد. همچنین بر اهمیت کنترل عوامل محیطی و پیشگیری از بروز آسیب‌های فیزیکی و شیمیایی در راستای افزایش ماندگاری این آثار تأکید شد.

در بخش عملی نیز شرکت‌کنندگان با ابزارها و تجهیزات تخصصی حفاظت آشنا شدند و شیوه‌های صحیح پاک‌سازی، بسته‌بندی، قفسه‌بندی، نگهداری و حمل‌ونقل ایمن آثار کاغذی را به‌صورت کاربردی فراگرفتند.

برگزاری این کارگاه در راستای توانمندسازی فعالان حوزه میراث فرهنگی، توسعه دانش تخصصی درزمینه حفاظت پیشگیرانه و ارتقای کیفیت نگهداری از اسناد و آثار تاریخی کاغذی صورت گرفت؛ اقدامی که می‌تواند در صیانت اصولی از میراث مکتوب و انتقال این گنجینه‌های ارزشمند به نسل‌های آینده نقش مؤثری ایفا کند.

برگزاری کارگاه تخصصی حفاظت پیشگیرانه از آثار کاغذی تاریخی در یزد

انتهای پیام/

کد خبر 1405080600449
نجمه میثاق یزدی
دبیر مهدی ارجمند

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