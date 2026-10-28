برگزاری کارگاه تخصصی حفاظت پیشگیرانه از آثار کاغذی تاریخی در یزد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه تخصصی حفاظت پیشگیرانه از آثار کاغذی تاریخی؛ اصول نگهداری، آسیب‌شناسی و مدیریت شرایط محیطی روز سه‌شنبه ۵ آبان ماه، به همت واحد موزه‌های معاونت میراث فرهنگی استان یزد و با حضور علاقه‌مندان و فعالان حوزه میراث فرهنگی، در پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد برگزار شد.

این کارگاه با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی درزمینه حفاظت از میراث مکتوب، در دو بخش نظری و عملی به موضوع اصول نگهداری و صیانت از اسناد، نسخ خطی، کتاب‌ها و دیگر آثار ارزشمند کاغذی تاریخی پرداخت.

در بخش نظری، مباحثی همچون اصول حفاظت پیشگیرانه، شناسایی عوامل آسیب‌رسان به آثار کاغذی، مدیریت شرایط محیطی و روش‌های صحیح نگهداری از میراث مکتوب تشریح شد. همچنین بر اهمیت کنترل عوامل محیطی و پیشگیری از بروز آسیب‌های فیزیکی و شیمیایی در راستای افزایش ماندگاری این آثار تأکید شد.

در بخش عملی نیز شرکت‌کنندگان با ابزارها و تجهیزات تخصصی حفاظت آشنا شدند و شیوه‌های صحیح پاک‌سازی، بسته‌بندی، قفسه‌بندی، نگهداری و حمل‌ونقل ایمن آثار کاغذی را به‌صورت کاربردی فراگرفتند.

برگزاری این کارگاه در راستای توانمندسازی فعالان حوزه میراث فرهنگی، توسعه دانش تخصصی درزمینه حفاظت پیشگیرانه و ارتقای کیفیت نگهداری از اسناد و آثار تاریخی کاغذی صورت گرفت؛ اقدامی که می‌تواند در صیانت اصولی از میراث مکتوب و انتقال این گنجینه‌های ارزشمند به نسل‌های آینده نقش مؤثری ایفا کند.

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