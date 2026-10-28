شیلات؛ تلفیق اکوتوریسم و صید تفریحی

حامد غفاری فارسانی، استادیار بخش شیلات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی چهارمحال و بختیاری در یادداشتی نوشت: تحول در صنعت شیلات چهارمحال و بختیاری؛ تلفیق اکوتوریسم و صید تفریحی، کلید طلایی افزایش بهره‌وری اقتصادی آب به‌شار می‌رود.

چهارمحال و بختیاری با ثبت رکورد تولید بیش از ۳۸ هزار تن ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان و دستیابی به بهره‌وری خیره‌کننده ۳۷.۳۸ کیلوگرم بر مترمکعب، اکنون در آستانه ورود به یک عصر جدید در صنعت آبزی‌پروری است: عصر «گردشگری شیلاتی».

با توجه به چالش‌هایی مانند افزایش هزینه‌های خوراک و ناترازی قیمت تمام‌شده در بازار، پیوند میان مراکز پرورش آبزیان و مقاصد گردشگری چهارمحال و بختیاری، راهکاری نوآورانه برای تنوع‌بخشی به درآمد مزارع و ارتقای زنجیره ارزش تولید محسوب می‌شود.

چرا صید تفریحی؟ از دیدگاه کارشناسی

کارشناسان بر این باورند که اجرای اصولی طرح‌های صید ورزشی و تفریحی، فراتر از یک فعالیت تفریحی، یک استراتژی اقتصادی است که مزایای زیر را به‌همراه دارد:

جهش بهره‌وری اقتصادی: با افزودن خدمات اقامتی و تجربی به زیرساخت‌های شیلاتی، ارزش افزوده هر مترمکعب آب مصرفی به‌شدت افزایش می‌یابد.

حذف واسطه‌ها و سود مستقیم: فروش مستقیم ماهی صیدشده به گردشگران، حاشیه سود مزارع را تا ۴۰ درصد بهبود بخشیده و هزینه‌های حمل‌ونقل و افت وزن را حذف می‌کند.

پایداری زیست‌محیطی: این الگو با ایجاد نیاز به آب‌های باکیفیت، باعث ارتقای سیستم‌های تصفیه و هوادهی در مزارع شده و مدیریت بهینه منابع آب را ترویج می‌کند.

نقشه راه و مناطق مستعد

مناطق حاشیه زاینده‌رود در شهرستان‌های سامان و بن، حوضه رودخانه کاج و بهشت‌آباد در شهرستان اردل، همچنین مناطق کوهستانی شهرستان‌های اردل و کوهرنگ، به‌علت برخورداری از پتانسیل‌های دوگانه، کانون‌های اصلی این تحول هستند.

تحقق این الگو نیازمند هم‌افزایی میان مدیریت شیلات و آبزیان، اداره‌کل حفاظت محیط زیست و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است تا چهارمحال و بختیاری نه تنها قطب تولید، بلکه پیشرو در «گردشگری شیلاتی پایدار» در ایران باشد.

انتهای پیام/