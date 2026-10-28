به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری سه‌شنبه ۵ آبان، با همراهی رضا نظری‌ارشد، مدیر پایگاه هگمتانه و حمیدرضا حیدری، معاون میراث‌فرهنگی استان، از بخش‌های مختلف محوطه و پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه بازدید کرد.

در جریان این بازدید، بخش‌های مختلف این مجموعه از جمله کارگاه‌های کاوش‌شده، ساختمان موزه، کلیساها، مدرسه ارامنه، خانه کشیش، ساختمان اداری، کتابخانه و مرکز اسناد پایگاه مورد بازدید قرار گرفت و رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در جریان مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده، فعالیت‌های در حال انجام و برنامه‌های علمی، پژوهشی و عمرانی آتی پایگاه قرار گرفت.

زارعی در این بازدید، ضمن تقدیر از فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام‌شده و در حال اجرای پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه، از رویکرد جدید علمی، پژوهشی و تعاملی مدیریت این مجموعه قدردانی کرد و بر آمادگی و حمایت همه‌جانبه پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در زمینه توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و انتشاراتی با پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه تاکید کرد.

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