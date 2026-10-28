به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی هادی پور، امروز ۶ آبان ماه، در حاشیه بازدید کارشناسان دیوان محاسبات استان اصفهان از روند اجرای طرح‌های تعمیر و مرمت این مجموعه و اقدامات مرمتی انجام‌شده پس از جنگ رمضان، گفت: در جریان این بازدید، روند اجرای پروژه‌های مرمتی چهلستون به‌صورت میدانی موردبررسی قرار گرفت و موضوع تخصیص اعتبارات عمرانی سال مالی ۱۴۰۴ نیز در نشستی رسمی با حضور کارشناسان دیوان محاسبات استان بررسی شد.

مدیر پایگاه جهانی کاخ‌موزه چهلستون اصفهان ادامه داد: در این نشست، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای بودجه‌ریزی سال آینده بر مبنای اولویت‌های حفاظتی، میزان آسیب‌های وارده و درجه فوریت اقدامات مرمتی تأکید شد.

هادی پور با اشاره به اهمیت هدفمند کردن تخصیص منابع مالی در حفاظت از آثار تاریخی افزود: تعیین اولویت پروژه‌های مرمتی بر اساس میزان ضرورت و شرایط آسیب‌های موجود، از محورهای موردتوجه در برنامه‌ریزی اعتبارات سال آینده است و پیگیری این موضوع در دستور کار قرار دارد.

او تصریح کرد: در بخش دیگری از این بازدید، کارشناسان دیوان محاسبات استان اصفهان با حضور در بخش‌های اجرایی، از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه‌های تعمیر و مرمت پایگاه قرار گرفتند و اقدامات انجام‌شده در این حوزه را به‌صورت میدانی بررسی کردند.

مدیر پایگاه جهانی کاخ‌موزه چهلستون اصفهان گفت: بررسی روند تخصیص اعتبارات و بازدید از عملیات اجرایی مرمت، زمینه ارزیابی دقیق‌تر نیازهای حفاظتی مجموعه و برنامه‌ریزی برای پیگیری اولویت‌های مرمتی را فراهم می‌کند.

کاخ‌موزه چهلستون به‌عنوان یکی از مجموعه‌های شاخص تاریخی اصفهان و از آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، از جایگاه مهمی در حفاظت از میراث معماری و هنرهای وابسته به دوره صفوی برخوردار است. استمرار اقدامات حفاظتی و مرمتی این مجموعه، مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، تأمین اعتبارات موردنیاز و توجه به اولویت‌های فنی و حفاظتی است.

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