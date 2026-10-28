۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۱

اولویت‌بندی اعتبارات مرمتی چهلستون با توجه به آسیب‌های پس از جنگ رمضان در دستور کار قرار گرفت

اولویت‌بندی اعتبارات مرمتی چهلستون با توجه به آسیب‌های پس از جنگ رمضان در دستور کار قرار گرفت

مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ‌موزه چهلستون اصفهان از بررسی روند تخصیص اعتبارات عمرانی سال مالی ۱۴۰۴ و تأکید بر اولویت‌بندی نیازهای مرمتی این مجموعه تاریخی بر اساس میزان آسیب‌ها و ضرورت مداخلات حفاظتی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی هادی پور، امروز ۶ آبان ماه، در حاشیه بازدید کارشناسان دیوان محاسبات استان اصفهان از روند اجرای طرح‌های تعمیر و مرمت این مجموعه و اقدامات مرمتی انجام‌شده پس از جنگ رمضان، گفت: در جریان این بازدید، روند اجرای پروژه‌های مرمتی چهلستون به‌صورت میدانی موردبررسی قرار گرفت و موضوع تخصیص اعتبارات عمرانی سال مالی ۱۴۰۴ نیز در نشستی رسمی با حضور کارشناسان دیوان محاسبات استان بررسی شد.
مدیر پایگاه جهانی کاخ‌موزه چهلستون اصفهان ادامه داد: در این نشست، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای بودجه‌ریزی سال آینده بر مبنای اولویت‌های حفاظتی، میزان آسیب‌های وارده و درجه فوریت اقدامات مرمتی تأکید شد.
هادی پور با اشاره به اهمیت هدفمند کردن تخصیص منابع مالی در حفاظت از آثار تاریخی افزود: تعیین اولویت پروژه‌های مرمتی بر اساس میزان ضرورت و شرایط آسیب‌های موجود، از محورهای موردتوجه در برنامه‌ریزی اعتبارات سال آینده است و پیگیری این موضوع در دستور کار قرار دارد.
او تصریح کرد: در بخش دیگری از این بازدید، کارشناسان دیوان محاسبات استان اصفهان با حضور در بخش‌های اجرایی، از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه‌های تعمیر و مرمت پایگاه قرار گرفتند و اقدامات انجام‌شده در این حوزه را به‌صورت میدانی بررسی کردند.
مدیر پایگاه جهانی کاخ‌موزه چهلستون اصفهان گفت: بررسی روند تخصیص اعتبارات و بازدید از عملیات اجرایی مرمت، زمینه ارزیابی دقیق‌تر نیازهای حفاظتی مجموعه و برنامه‌ریزی برای پیگیری اولویت‌های مرمتی را فراهم می‌کند.
کاخ‌موزه چهلستون به‌عنوان یکی از مجموعه‌های شاخص تاریخی اصفهان و از آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، از جایگاه مهمی در حفاظت از میراث معماری و هنرهای وابسته به دوره صفوی برخوردار است. استمرار اقدامات حفاظتی و مرمتی این مجموعه، مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، تأمین اعتبارات موردنیاز و توجه به اولویت‌های فنی و حفاظتی است.

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کد خبر 1405080600453
سعید احمدی
دبیر مهدی ارجمند

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