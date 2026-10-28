به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد با اعلام خبر آغاز مرمت گنبد آرامگاه شاه‌نعمت‌الله ملی ماهان، اظهار کرد: مرحله جدید مرمت این آرامگاه با تمرکز بر مرمت کاشی‌کاری گنبد این بنای تاریخی آغاز شده است و در این مرحله، برچیدن کاشی‌های فرسوده و اجرای مجدد کاشی‌کاری در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: گنبد آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی به‌واسطه ویژگی‌های معماری و تزیینات کاشی‌کاری، یکی از عناصر شاخص این مجموعه تاریخی و فرهنگی است و حفاظت اصولی از آن، مستلزم اجرای اقدامات مرمتی متناسب با ویژگی‌های فنی و ارزش‌های تاریخی بناست.

او با اشاره به تخصیص بیش از ۲۹ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ملی و استانی برای این مرحله از عملیات مرمت تصریح کرد: اجرای اقدامات حفاظتی و مرمتی در بناهای تاریخی، با هدف صیانت از اصالت معماری، حفظ تزیینات ارزشمند و انتقال این آثار به نسل‌های آینده دنبال می‌شود.

محسن‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی ماهان از آثار شاخص تاریخی و فرهنگی استان کرمان است و تداوم مرمت و نگهداری این مجموعه، علاوه بر حفاظت از ارزش‌های معماری و هنری آن، در حفظ هویت تاریخی منطقه و تقویت ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی استان اهمیت دارد.

انتهای پیام/