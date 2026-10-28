بازدید رئیس سازمان ملی استاندار ایران و معاون گردشگری کشور از روستای جهانی اصفهک

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزانه انصاری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، به همراه انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، امروز چهارشنبه ۶ آبان ماه، از بافت تاریخی روستای جهانی اصفهک بازدید کرد.

در جریان این بازدید، مسئولان از نزدیک با ظرفیت‌های تاریخی، معماری بومی، جاذبه‌های گردشگری و ویژگی‌های فرهنگی اصفهک آشنا شدند و بافت تاریخی این روستا را مورد بازدید قرار دادند.

اصفهک با برخورداری از معماری سنتی متناسب با اقلیم کویری، بافت تاریخی ارزشمند و تجربه احیا و مرمت بناهای قدیمی، از مقاصد شاخص گردشگری خراسان جنوبی به شمار می‌رود. این روستا با قرار گرفتن در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، جایگاهی بین‌المللی در معرفی میراث روستایی و ظرفیت‌های گردشگری ایران به دست آورده است.

حفظ اصالت معماری، صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی و بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی در مسیر توسعه گردشگری پایدار، از جمله ضرورت‌های حفاظت از این میراث ارزشمند به شمار می‌رود؛ موضوعی که در کنار تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از جامعه محلی می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و ارتقای جایگاه گردشگری منطقه را فراهم کند.

روستای جهانی اصفهک نمونه‌ای از پیوند حفاظت از میراث‌فرهنگی با توسعه گردشگری است و ظرفیت‌های آن می‌تواند در معرفی هرچه بیشتر شهرستان طبس و استان خراسان جنوبی در سطح ملی و بین‌المللی نقش‌آفرین باشد.

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