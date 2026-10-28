به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی اظهار کرد: عملیات سامان‌دهی مجتمع گردشگری بین‌راهی بیشه‌دراز در شهرستان دهلران با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی به پایان رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: سامان‌دهی و بهسازی زیرساخت‌های گردشگری بین‌راهی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای توقف و استراحت آنان دارد.

شریفی تأکید کرد: توسعه و بهبود زیرساخت‌های گردشگری استان با هدف افزایش رضایت گردشگران و تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌های ایلام، از جمله دهلران، در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.

او ادامه داد: روستای بیشه‌دراز با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی، قرار گرفتن در مسیر اصلی عتبات عالیات، موقعیت مرزی و جاذبه‌های بکر طبیعی، تاریخی، مذهبی و دفاع مقدس یکی از روستاهای مهم استان از نظر گردشگری است، در این راستا اداره‌کل استان برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مسیر اربعین، اقدام به سامان‌دهی مجتمع خدماتی، بهداشتی و بین‌راهی در این روستا کرده است.

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