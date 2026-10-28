به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز چهارشنبه ۶ آبان ماه، با تشریح نتایج برنامه‌های بازاریابی و توسعه بازار گردشگری استان گفت: از مردادماه سال جاری، روند افزایشی ضریب اشغال هتل‌ها و مراکز اقامتی اصفهان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آغازشده و این روند از شهریورماه شتاب بیشتری گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از روزها، ضریب اشغال هتل‌های استان به ۱۰۰ درصد و در روزهای متعدد دیگری به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: این روند در پی مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، تحریک تقاضای سفر، توسعه بازارهای هدف و استفاده از فرصت‌های تبلیغاتی و رویدادی شکل‌گرفته است. در این چارچوب، رویکرد بازاریابی گردشگری استان از معرفی صرف جاذبه‌های تاریخی فاصله گرفته و به سمت بازاریابی فعال، تجربه محور و رویدادمحور حرکت کرده است.

آبیان با تأکید بر ضرورت بازتعریف تصویر اصفهان در بازار گردشگری کشور افزود: هدف ازاین‌رویکرد، معرفی اصفهان به‌عنوان مقصدی برخوردار از تجربه‌های متنوع گردشگری است؛ مقصدی که ظرفیت‌های آن به آثار تاریخی و جاذبه‌های شناخته‌شده محدود نمی‌شود و می‌تواند در فصل‌ها و مناسبت‌های مختلف، انگیزه‌های تازه‌ای برای سفر ایجاد کند.



از رویدادهای ورزشی تا گردشگری شبانه؛ تنوع‌بخشی به انگیزه سفر

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان با اشاره به استفاده از ظرفیت رویدادهای ملی و ورزشی در برنامه‌های تبلیغاتی استان گفت: اجرای برنامه «دربی در نصف جهان؛ فراتر از ۹۰ دقیقه» یکی از اقدامات انجام‌شده برای پیوند دادن رویدادهای ورزشی با ظرفیت‌های گردشگری اصفهان بوده است. معرفی بسته‌های سفر متناسب با رویدادها، استفاده از فرصت‌های رسانه‌ای و ارائه تجربه‌های متفاوت گردشگری نیز در همین مسیر دنبال شده است.

آبیان ادامه داد: توسعه گردشگری شبانه و معرفی مسیرهای گردشگری در ساعات پایانی روز، از دیگر محورهای برنامه‌ریزی برای افزایش جذابیت سفر به اصفهان است. چنین برنامه‌هایی می‌تواند دامنه تجربه گردشگران را گسترش دهد و زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های گردشگری شهر را در ساعات مختلف شبانه‌روز فراهم کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان افزود: گردشگری خوراک، گردشگری صنعتی، طبیعت‌گردی، کویرگردی، گردشگری نجوم، جشنواره‌های بومی و گردشگری کشاورزی ازجمله حوزه‌هایی هستند که در برنامه‌های معرفی و بازاریابی استان موردتوجه قرارگرفته‌اند.

به گفته آبیان، توسعه این محصولات گردشگری باهدف ایجاد انگیزه‌های متنوع برای سفر، افزایش جذابیت مقصد و فراهم کردن زمینه ماندگاری بیشتر گردشگران دنبال می‌شود؛ رویکردی که می‌تواند در کنار گردشگری تاریخی و فرهنگی، به گسترش دامنه انتخاب مسافران و تقویت بازار گردشگری استان کمک کند.



تمرکز بر شهرستان‌ها برای توزیع منافع اقتصادی گردشگری

معاون گردشگری استان اصفهان با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن سفر در سطح استان گفت: یکی از اهداف اصلی برنامه‌های بازاریابی، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان‌ها و جلوگیری از تمرکز منافع اقتصادی گردشگری در مرکز استان است.

آبیان ادامه داد: حمایت از جشنواره‌های محلی، معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی شهرستان‌ها و توجه به ظرفیت‌هایی همچون کویر، نجوم و گردشگری کشاورزی می‌تواند زمینه ورود گردشگران به مقاصد متنوع‌تری در استان را فراهم کند.

او افزود: توسعه گردشگری در شهرستان‌ها، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های مغفول‌مانده، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای برای جوامع محلی ایجاد کند و زمینه مشارکت گسترده‌تر کسب‌وکارهای بومی در زنجیره خدمات سفر را فراهم آورد.



هم‌افزایی بخش خصوصی و بازاریابی دیجیتال در مسیر جذب گردشگر

آبیان با اشاره به نقش فعالان حرفه‌ای صنعت گردشگری در اجرای برنامه‌های بازاریابی گفت: تعامل با جامعه هتلداران، انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، فعالان تأسیسات گردشگری و سایر تشکل‌های مرتبط، از محورهای مهم اقدامات انجام‌شده برای تقویت ارتباط میان برنامه‌های تبلیغاتی و تقاضای واقعی سفر بوده است.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: اثربخشی بازاریابی گردشگری به هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تشکل‌های تخصصی و کسب‌وکارهای این حوزه وابسته است. ازاین‌رو، تقویت ارتباط با بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت فعالان بازار برای معرفی محصولات و تجربه‌های گردشگری استان موردتوجه قرار دارد.

او تولید محتوای هدفمند در فضای مجازی، معرفی تجربه‌های نوین سفر، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و تقویت ارتباط میان فعالان صنعت گردشگری را از دیگر محورهای این برنامه‌ها برشمرد.

آبیان همچنین با اشاره به اهمیت کیفیت خدمات گردشگری تصریح کرد: ارتقای کیفیت خدمات اقامتی، حمایت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری و توسعه محصولات جدید سفر نیز در کنار فعالیت‌های بازاریابی دنبال می‌شود؛ اقداماتی که می‌تواند در افزایش رضایت گردشگران و تقویت تمایل آنان به سفرهای مجدد نقش داشته باشد.



افزایش ضریب اشغال؛ یک شاخص مهم برای ارزیابی بازار گردشگری

معاون گردشگری استان اصفهان افزایش ضریب اشغال هتل‌ها و مراکز اقامتی از مردادماه و ثبت ارقام بالای اشغال در بسیاری از روزهای شهریور و مهرماه را نشانه‌ای امیدوارکننده از تحرک بازار گردشگری اصفهان دانست و گفت: ارزیابی عملکرد این بازار نباید صرفاً به شمار گردشگران یا میزان اشغال مراکز اقامتی محدود شود.

آبیان ادامه داد: هدف برنامه‌های گردشگری استان، تنها افزایش تعداد مسافران نیست؛ بلکه افزایش مدت ماندگاری گردشگران، رشد هزینه‌کرد آنان، تقویت زنجیره ارزش خدمات سفر و توزیع منافع اقتصادی گردشگری در سراسر استان نیز باید موردتوجه قرار گیرد.

بر این اساس، افزایش ضریب اشغال مراکز اقامتی در کنار توسعه محصولات متنوع گردشگری، زمانی می‌تواند به رونق پایدار منجر شود که به افزایش ماندگاری مسافر، تقویت فعالیت کسب‌وکارهای مرتبط و گسترش منافع اقتصادی در مقصدهای مختلف استان بینجامد.



تداوم برنامه‌های بازاریابی با مشارکت فعالان گردشگری

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: برنامه‌های بازاریابی استان با تمرکز بر توسعه گردشگری داخلی، تقویت بازارهای هدف، بهره‌گیری از رویدادهای اثرگذار و افزایش مشارکت بخش خصوصی ادامه خواهد یافت.

آبیان تأکید کرد: تداوم این رویکرد باهدف تثبیت روند افزایشی ضریب اشغال مراکز اقامتی و تبدیل تحرک ایجادشده در بازار سفر به رونقی پایدار در اقتصاد گردشگری اصفهان دنبال می‌شود.

افزایش ضریب اشغال هتل‌ها در ماه‌های اخیر، در کنار حرکت به سمت بازاریابی رویدادمحور و معرفی ظرفیت‌های متنوع گردشگری، تصویری از تغییر رویکرد در معرفی اصفهان ارائه می‌دهد؛ رویکردی که موفقیت بلندمدت آن به استمرار تقاضای سفر، افزایش ماندگاری گردشگران و توزیع گسترده‌تر منافع اقتصادی در سطح استان وابسته است.

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