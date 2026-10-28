برگزاری شورای طرح پایش سلامت روان شهرداری تهران در کاخ گلستان

به گزارش میراث‌آریا، شورای اداری روان‌شناسان طرح ارزیابی و پایش سلامت روان کارمندان شهرداری تهران روز یکشنبه سوم آبان‌ماه جاری با هدف بررسی روند اجرای طرح پایش سلامت روان در مناطق مختلف شهر تهران و سازمان‌های تابعه شهرداری، شناسایی چالش‌های اجرایی و تبیین سیاست‌های اجرایی مرکز جامع سلامت شهرداری تهران برگزار شد.

این جلسه که به همت مرکز جامع سلامت شهرداری تهران، زیرمجموعه شرکت شهر سالم شهرداری تهران، برگزار شد، موضوعاتی همچون آشنایی و تعامل روان‌شناسان طرح، بررسی وضعیت اجرای طرح پایش در مناطق شهری، ارزیابی چالش‌های اجرایی در مناطق و سازمان‌های تابعه و ابلاغ سیاست‌های اجرایی مرکز جامع سلامتمورد بررسی قرار گرفت.

این نشست در راستای هماهنگی بیشتر میان روان‌شناسان و بهبود روند اجرای طرح ارزیابی و پایش سلامت روان کارکنان شهرداری تهران برگزار شد.

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