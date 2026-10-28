به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز چهارشنبه ۶ آبان ماه با اعلام این مطلب گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و به مناسبت ۱۴۴۸مین سال بعثت پیامبر مکرم اسلام (ص)، تعداد ۱۴۴۸ ورزشکار دانش‌آموز در رشته ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای، فردا پنجشنبه ۷ آبان ماه، از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در میدان تاریخی امام(ره) (نقش‌جهان) اصفهان اجرای برنامه خواهند داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: از ویژگی‌های دیگر این برنامه می‌توان به اجرای ۱۶۸ مرشد به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب اشاره کرد که با توجه به مصوبات نشست‌های ستاد برگزاری این رویداد عظیم، مقرر شد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان نسبت به ثبت ملی این رویداد، اقدامات لازم را انجام دهد.

کرم‌زاده افزود: این رویداد عظیم به همت و تلاش نهادهایی همچون اداره‌کل ورزش و جوانان، فدراسیون حیات ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان، شهرداری و سازمان بسیج ورزشکاران برگزار می‌شود.

او تأکید کرد: در این رویداد عظیم، علاوه بر اجرای ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای، رژه اسب‌های چوگان نیز در میدان امام(ره) (نقش‌جهان) اصفهان برگزار خواهد شد.

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