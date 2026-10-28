به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در گفت‌وگویی اظهار کرد: تاریخ شفاهی؛ روایت زنده‌ای از تجربه زیسته هنرمندان، نام‌آوران و بزرگان است که می‌تواند انتقال بین‌نسلیِ دانش، حرفه و رسوم را برای نسل‌های آتی ماندگار کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ ضمن تأکید بر ضرورت حفظ حافظه تاریخی بیان کرد: تاریخ شفاهی یکی از ابزارهای ارزشمند برای ثبت و انتقال تجربه‌های زیسته، خاطرات، آداب‌ورسوم، سنت‌ها و روایت‌های نسل‌های گذشته به نسل‌های آینده است و می‌تواند نقش مؤثری در حفظ هویت فرهنگی و صیانت از میراث‌فرهنگی ‌ناملموس ایفا کند.

احمدی با اشاره به برگزاری کارگاه دو روزه تاریخ شفاهی در تهران توسط وزارت میراث‌فرهنگی افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی تاریخ شفاهی، فرصتی است تا دست‌اندرکاران این حوزه به صورت علمی با تاریخ شفاهی آشنا شوند و به بهترین شکل در ثبت و ضبط و در نهایت انتشار تجربه زیسته و دانش هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان پیشکسوت در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدام کنند.

او ادامه داد: تاریخ شفاهی، ضبط و ثبت روایت‌های مرتبط با حوزه‌های گردشگری مذهبی و تاریخی را فراهم می‌کند و لازم است، فنون و خاطرات استادکاران را مستندسازی نماییم؛ چرا که این امر می‌تواند به یک منبعی آموزشی برای هنرمندان جوان و نیز پژوهشگران تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ با اشاره به جایگاه ویژه قم به عنوان عش آل محمد(ص) و خاستگاه انقلاب اسلامی تصریح کرد: ثبت دقیق تجربه زیسته پیشکسوتان، هنرمندان صنایع‌دستی و شخصیت‌های اثرگذار در حوزه‌های گردشگری قم، گامی مهم در تکمیل مستندات تاریخی و انتقال این گنجینه‌های معنوی به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

احمدی با بیان این که تاریخ شفاهی فراتر از ثبت خاطرات فردی است، اضافه کرد: این رویکرد می‌تواند با گردآوری روایت‌های مستند از زندگی اجتماعی در بافت‌های تاریخی، مشاغل سنتی رو به فراموشی و سیر تحولاتِ فرهنگیِ محلات قدیمی، تصویری روشن‌تر و عمیق‌تر از زیستِ مردمِ این دیار به ویژه در زمینه معماری بقعه‌های متبرک امامزادگان(ع) و صنایع‌دستی فاخر در موضوع‌های مذهبی و دینی ارائه دهد.

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