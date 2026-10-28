همایش ملی کویرنوردی در بشرویه برگزار شد/ حضور ۸۰۰ شرکت کننده

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کویر بشرویه یکی از جاذبه‌های طبیعی شاخص شهرستان بشرویه در خراسان جنوبی است که با گستره‌ای حدود ۷۲۰ کیلومترمربع، در طول تقریبی ۳۰ کیلومتر از شمال به جنوب و عرض ۲۴ کیلومتر امتداد دارد. این پهنه طبیعی از دو پدیده متمایز ریگزار و کویر تشکیل شده است که در میان مردم منطقه به‌طور کلی با نام «ریگ بشرویه» شناخته می‌شود.

تنوع چشم‌اندازهای طبیعی، پوشش گیاهی خاص و حیات‌وحش ارزشمند، از مهم‌ترین ویژگی‌های این منطقه به شمار می‌رود. تپه‌های ماسه‌ای روان، شوره‌زارها، نمک‌زارهای وسیع، دق‌های باتلاقی، کال‌ها و شیله‌های نمکین، توف‌های آتشفشانی و تبله‌های نمکی، چشم‌اندازهای منحصربه‌فردی را در این پهنه کویری پدید آورده‌اند.

همچنین گونه‌های جانوری متنوعی از جمله آهو، گرگ، شغال، روباه شنی، موش کانگرویی، انواع سوسمار و چلپاسه، سارگپه، شاهین، عقاب، خرگوش، هوبره و گونه‌های مختلف مارهای بیابانی در این زیست‌بوم حضور دارند. تاغ‌زارها، گززارها و گونه‌های درختچه‌ای و گیاهان بومی همچون اسکمبیل، اشلوم و درمنه نیز بر ارزش طبیعی و زیست‌محیطی این منطقه افزوده‌اند.

حضور ۸۰۰ شرکت‌کننده در نوزدهمین همایش ملی کویرنوردی

سیدامیر سلیمانی رباطی، مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه، با اشاره به برگزاری نوزدهمین دوره همایش ملی کویرنوردی گفت: این رویداد با حضور ۸۰۰ نفر از علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی در قالب تورهای گردشگری، گروه‌های خانوادگی و کمپرها، برگزار شد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: با توجه به تجربه‌های موفق پیشین در برگزاری این همایش با مشارکت انجمن‌های مردمی، امسال نیز هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان بشرویه به‌عنوان مجری برگزاری رویداد انتخاب شد.

برگزاری برنامه‌های متنوع گردشگری و ورزشی

او با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این دوره از همایش بیان کرد: دورهمی آفرودسواران، گردهمایی علاقه‌مندان به پاراگلایدر، رقابت‌های سندبوردینگ، دورهمی کمپرها و کاروانینگ و جشنواره «خوشه تا تنور» با محوریت نان‌ها و خوراک‌های محلی، از جمله برنامه‌های این رویداد بود.

سلیمانی رباطی ادامه داد: شرکت‌کنندگان در همایش با اقامت در ۳۰ واحد از تأسیسات گردشگری شهرستان بشرویه، فرصت تجربه اقامت شبانه در میان رمل‌ها و تپه‌های ماسه‌ای، کویرپیمایی، شترسواری و اسب‌سواری را داشتند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: اردوگاه کویری اشنان به‌عنوان مرکز اجرای برنامه‌ها، میزبان جشن‌ها، موسیقی بومی و برنامه‌های آموزشی طبیعت‌گردی بود که با هدف آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان با ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی منطقه برگزار شد.

رقابت‌های سندبوردینگ و پرواز بر فراز کویر

او با اشاره به استقبال علاقه‌مندان از برنامه‌های ورزشی همایش گفت: رقابت‌های سندبوردینگ یا اسکی روی شن، از جمله برنامه‌های جانبی این رویداد بود که با حضور گروه‌های حرفه‌ای از نقاط مختلف کشور برگزار شد.

سلیمانی رباطی همچنین به برگزاری پروازهای پاراموتور و پاراگلایدر در طول دو روز از همایش اشاره کرد و افزود: حضور خلبانان باتجربه از مناطق مختلف کشور، چشم‌اندازهای زیبایی از پرواز بر فراز پهنه کویری بشرویه را رقم زد و جلوه دیگری از ظرفیت‌های این منطقه برای توسعه گردشگری ماجراجویانه را به نمایش گذاشت.

«خوشه تا تنور»؛ معرفی ظرفیت‌های خوراک و نان محلی بشرویه

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه در ادامه، به برگزاری جشنواره نان و خوراک‌های محلی اشاره کرد و گفت: در حاشیه همایش ملی کویرنوردی، فرصتی فراهم شد تا ظرفیت‌های شهرستان در حوزه خوراک بومی و نان‌های سنتی به‌صورت زنده معرفی شود.

او افزود: جشنواره «خوشه تا تنور» با نمایش بخشی از شیوه‌های سنتی تهیه نان و خوراک‌های محلی، مورد توجه شرکت‌کنندگان قرار گرفت و زمینه‌ای برای معرفی بخشی از میراث ناملموس و فرهنگ غذایی منطقه فراهم کرد.

همایش ملی کویرنوردی؛ فرصتی برای توسعه گردشگری پایدار

سلیمانی رباطی در پایان، با اشاره به شرایط مساعد آب‌وهوایی، آرامش طبیعت، نظم برنامه‌ها و تعامل مطلوب میان جامعه محلی و شرکت‌کنندگان اظهار کرد: مجموعه این عوامل در کنار مشارکت فعال مردم بومی، به برگزاری موفق این دوره از همایش کمک کرد و تجربه‌ای ماندگار برای علاقه‌مندان به کویرنوردی در بشرویه رقم زد.

برگزاری نوزدهمین همایش ملی کویرنوردی بشرویه، علاوه بر معرفی جاذبه‌های طبیعی و چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد این منطقه، فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های گردشگری ورزشی، طبیعت‌گردی، اقامتگاه‌های گردشگری و میراث فرهنگی ناملموس شهرستان فراهم کرد؛ ظرفیت‌هایی که با برنامه‌ریزی اصولی، حفاظت از محیط‌زیست و مشارکت جوامع محلی می‌توانند نقش مؤثری در رونق گردشگری پایدار و تقویت اقتصاد محلی خراسان جنوبی ایفا کنند

انتهای پیام/