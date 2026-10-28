همکاری یگان حفاظت و مرزبانی، راهبردی برای صیانت از میراث تاریخی است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ آیت احمدی روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در جریان سفر به کردستان و نشست با فرمانده مرزبانی استان که با همراهی مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان انجام شد، با اشاره به ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی اظهار کرد: استان کردستان به دلیل برخورداری از آثار و محوطه‌های تاریخی متعدد و قرار گرفتن در نوار مرزی کشور، با ضرورت توجه ویژه به حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند روبه‌رو است.



فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور افزود: تعداد زیاد آثار تاریخی، پراکندگی آن‌ها در مناطق مختلف استان و محدودیت نیروی انسانی یگان حفاظت، ضرورت استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها، به‌ویژه نیروهای نظامی و انتظامی، را دوچندان کرده است.



او با اشاره به اهمیت مقابله با قاچاق اشیای تاریخی و فرهنگی عنوان کرد: حفاظت و حراست از میراث تاریخی کشور نیازمند هم‌افزایی و همکاری مستمر دستگاه‌های مرتبط است و هماهنگی میان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و مرزبانی، در جلوگیری از خروج غیرمجاز این آثار از مرزهای کشور اهمیت دارد.



احمدی یادآور شد: همکاری دستگاه‌های نظامی، انتظامی، قضایی و سایر نهادهای مسئول، زمینه را برای افزایش توان حفاظتی، شناسایی تخلفات و پیشگیری از جرائم علیه میراث‌فرهنگی فراهم می‌کند.



امضای تفاهم‌نامه همکاری یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و مرزبانی کردستان



در جریان این نشست، زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با فرماندهی مرزبانی استان کردستان بررسی و تفاهم‌نامه همکاری میان دو مجموعه منعقد شد.



بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، توسعه همکاری‌های مشترک برای حفاظت و صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی استان، پیشگیری و مقابله با قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و جلوگیری از خروج غیرمجاز آثار و اشیای تاریخی از مرزهای کشور در دستور کار قرار گرفته است.



ارتقای هماهنگی‌های اطلاعاتی، عملیاتی و کارشناسی، شناسایی و پیشگیری از زمینه‌های ارتکاب جرائم مرتبط با قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و ایجاد سازوکار مشخص برای تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات میان دو مجموعه، از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.



همچنین ارتقای دانش و توانمندی کارکنان در زمینه شناسایی مقدماتی، حفاظت اولیه و مستندسازی آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی و همکاری در حفاظت از صنایع‌دستی، مشمول قوانین و مقررات مربوط، از جمله موضوعات پیش‌بینی‌شده در این توافق است.



بر اساس این تفاهم‌نامه، دو مجموعه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود برای تقویت همکاری‌های اجرایی، تبادل اطلاعات و پیگیری موارد مرتبط با جرائم علیه میراث‌فرهنگی اقدام خواهند کرد.



استان کردستان از مناطق برخوردار از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی کشور است و حفاظت از این میراث، علاوه بر صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه، مستلزم مشارکت و هماهنگی مستمر دستگاه‌های مربوطه است.

انتهای پیام/