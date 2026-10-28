به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، سید موید محسن‌نژاد چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ در دیدار با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان اظهار کرد: توسعه پایدار گردشگری کرمان نیازمند تقویت زیرساخت‌ها، گسترش خدمات مورد نیاز گردشگران و حضور موثر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران در چارچوب ضوابط و مقررات، پیگیری مسائل و موانع پیش‌روی طرح‌ها و تلاش برای تسهیل و تسریع فرآیندهای اداری، می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌های گردشگری و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی به گردشگران را فراهم کند.

او با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های خدماتی، رفاهی، پذیرایی و اقامتی بیان کرد: ارتقا کیفیت و تنوع خدمات گردشگری، متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای استان کرمان، از الزامات توسعه این صنعت است و تحقق آن به مشارکت فعال بخش خصوصی و تعامل موثر سرمایه‌گذاران با دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

محسن‌نژاد در ادامه بیان کرد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری، علاوه بر بهبود شرایط میزبانی از مسافران، می‌تواند زمینه جذب گردشگران بیشتر، افزایش مدت اقامت آنان و تقویت آثار اقتصادی گردشگری در استان را فراهم کند، از این رو فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران و پشتیبانی از طرح‌های دارای توجیه و قابلیت اجرا، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: برخورداری کرمان از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی ارزشمند، فرصتی برای توسعه گردشگری و تقویت جایگاه استان در مقاصد سفر کشور فراهم کرده است، فرصتی که بهره‌برداری موثر از آن مستلزم تکمیل زیرساخت‌ها، ارتقا خدمات و همکاری مستمر میان بخش دولتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

او در پایان بر تداوم تعامل با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تاکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ارائه خدمات مطلوب به گردشگران، با هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی شتاب می‌گیرد و می‌تواند به رونق اقتصادی و توسعه پایدار گردشگری استان کرمان منجر شود.

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