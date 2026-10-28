به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند امروز ششم آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی و شناسایی فعالیت‌های مشکوک در یکی از محوطه‌های باستانی شهرستان کرخه، عملیات مشترکی با اخذ دستور قضایی و با مشارکت یگان‌های حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان‌های شوش و کرخه، نیروی انتظامی و مأموران کلانتری ۱۲ شاوور به اجرا درآمد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: در این عملیات نیروهای مشارکت‌کننده با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، رصد میدانی و اجرای کمین هدفمند موفق شدند افرادی را که مشغول حفاری غیرمجاز در محوطه باستانی بودند شناسایی و فعالیت آنان را متوقف کنند.

او با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی میان نیروهای حفاظتی و انتظامی در مقابله با جرائم علیه میراث‌فرهنگی تاکید کرد: شناسایی به‌موقع فعالیت‌های مشکوک و اقدام هماهنگ نیروهای مسئول، نقش مهمی در پیشگیری از تخریب محوطه‌های تاریخی و جلوگیری از تعرض به لایه‌های باستان‌شناختی دارد.

جوروند با تأکید بر ضرورت حفاظت از محوطه‌های باستانی خاطرنشان کرد: اهمیت این محوطه‌ها تنها به آثار و اشیای احتمالی موجود در آن‌ها محدود نمی‌شود بلکه لایه‌های استقراری، ارتباط میان یافته‌ها و شواهد باستان‌شناختی اطلاعات ارزشمندی درباره تاریخ، فرهنگ و شیوه زندگی جوامع گذشته در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهند.

او تصریح کرد: حفاری‌های غیرمجاز بدون رعایت اصول علمی و ضوابط قانونی می‌توانند موجب تخریب این شواهد و از بین رفتن اطلاعاتی شوند که امکان بازیابی دوباره آن‌ها وجود ندارد.

جوروند با گوشزد این نکته حفاظت مؤثر از میراث‌فرهنگی مستلزم حضور و نظارت مستمر نیروهای مسئول، هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و مشارکت آگاهانه مردم است ابراز کرد: در این میان، شهروندان و به‌ویژه ساکنان محلی به دلیل آشنایی و ارتباط نزدیک با محوطه‌های تاریخی، می‌توانند نقش مهمی در شناسایی و گزارش به‌موقع فعالیت‌های مشکوک ایفا کنند.

او با اشاره به اینکه صیانت از میراث‌فرهنگی مسئولیتی همگانی است و مشارکت مردم در رصد و گزارش تخلفات می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از تخریب آثار و محوطه‌های تاریخی داشته باشد گفت: همکاری شهروندان با نیروهای حفاظتی زمینه را برای واکنش سریع‌تر به تهدیدها و حفاظت بهتر از میراث ارزشمند تاریخی منطقه فراهم می‌کند.

جوروند از همکاری یگان‌های حفاظت میراث فرهنگی شهرستان‌های شوش و کرخه، نیروی انتظامی و مأموران کلانتری ۱۲شاوور در اجرای این عملیات قدردانی و بر تداوم همکاری‌های بین‌دستگاهی و ضرورت مشارکت مردم در حفاظت از میراث فرهنگی تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز، تردد مشکوک با هدف تعرض به محوطه‌های باستانی یا هرگونه تخریب و دست‌اندازی به آثار تاریخی موضوع را در اسرع وقت به یگان حفاظت میراث فرهنگی یا مراجع انتظامی گزارش کنند.

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