۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۸

موزه آموزش‌وپرورش همدان گنجینه‌ای بی‌نظیر از تاریخ شفاهی است

موزه آموزش‌وپرورش همدان گنجینه‌ای بی‌نظیر از تاریخ شفاهی است

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان موزه آموزش‌وپرورش استان را مجموعه‌ای بی‌نظیر در کشور و گنجینه‌ای ارزشمند از تاریخ شفاهی همدان در حوزه آموزش‌وپرورش طی ۱۰۰ سال اخیر دانست و بر حمایت و مساعدت برای استمرار بازدیدها و معرفی هرچه بیشتر این موزه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری چهارشنبه ۶ آبان در جریان بازدید از موزه آموزش‌وپرورش استان همدان که در محل مدرسه تاریخی ابن‌سینا قرار دارد، با اشاره به اهمیت این مجموعه، اظهار کرد: موزه آموزش‌وپرورش همدان موزه‌ای بی‌نظیر در کشور است که تاریخ شفاهی این استان را در حوزه آموزش‌وپرورش طی ۱۰۰ سال اخیر روایت می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تاکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های این مجموعه و فراهم شدن زمینه بازدید علاقه‌مندان، بر حمایت و مساعدت برای تداوم بازدیدها و معرفی موزه آموزش‌وپرورش استان همدان تاکید کرد.

او ضمن قدرانی از امیر قشمی موسس این گنجینه ارزشمند، بیان کرد: موزه آموزش‌وپرورش همدان با روایت تاریخ شفاهی آموزش‌وپرورش استان در یک قرن اخیر، مجموعه‌ای ارزشمند برای معرفی بخشی از تاریخ فرهنگی و آموزشی همدان به شمار می‌رود.

اکبری با اشاره به اینکه موزه آموزش و پرورش ظرفیت ارزشمندی برای بازخوانی بخشی از تاریخ فرهنگی و اجتماعی استان دارد، افزود: روایت تجربه‌های آموزشی و سیر تاریخی آموزش‌وپرورش در بستر چنین مجموعه‌ای، می‌تواند زمینه آشنایی نسل‌های مختلف با پیشینه آموزش در همدان را فراهم کند.

او اضافه کرد: قرار گرفتن این موزه در محل مدرسه تاریخی ابن‌سینا نیز بر اهمیت معرفی آن به‌عنوان فضایی مرتبط با تاریخ آموزش در استان می‌افزاید و معرفی ظرفیت‌های این مجموعه و فراهم کردن زمینه بازدید علاقه‌مندان، می‌تواند در افزایش شناخت عمومی از پیشینه آموزشی همدان و توجه بیشتر به ارزش‌های فرهنگی آن موثر باشد.

موزه آموزش‌وپرورش همدان گنجینه‌ای بی‌نظیر از تاریخ شفاهی است

موزه آموزش‌وپرورش همدان گنجینه‌ای بی‌نظیر از تاریخ شفاهی است

موزه آموزش‌وپرورش همدان گنجینه‌ای بی‌نظیر از تاریخ شفاهی است

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کد خبر 1405080600466
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

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