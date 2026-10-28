به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری چهارشنبه ۶ آبان در جریان بازدید از موزه آموزش‌وپرورش استان همدان که در محل مدرسه تاریخی ابن‌سینا قرار دارد، با اشاره به اهمیت این مجموعه، اظهار کرد: موزه آموزش‌وپرورش همدان موزه‌ای بی‌نظیر در کشور است که تاریخ شفاهی این استان را در حوزه آموزش‌وپرورش طی ۱۰۰ سال اخیر روایت می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تاکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های این مجموعه و فراهم شدن زمینه بازدید علاقه‌مندان، بر حمایت و مساعدت برای تداوم بازدیدها و معرفی موزه آموزش‌وپرورش استان همدان تاکید کرد.

او ضمن قدرانی از امیر قشمی موسس این گنجینه ارزشمند، بیان کرد: موزه آموزش‌وپرورش همدان با روایت تاریخ شفاهی آموزش‌وپرورش استان در یک قرن اخیر، مجموعه‌ای ارزشمند برای معرفی بخشی از تاریخ فرهنگی و آموزشی همدان به شمار می‌رود.

اکبری با اشاره به اینکه موزه آموزش و پرورش ظرفیت ارزشمندی برای بازخوانی بخشی از تاریخ فرهنگی و اجتماعی استان دارد، افزود: روایت تجربه‌های آموزشی و سیر تاریخی آموزش‌وپرورش در بستر چنین مجموعه‌ای، می‌تواند زمینه آشنایی نسل‌های مختلف با پیشینه آموزش در همدان را فراهم کند.

او اضافه کرد: قرار گرفتن این موزه در محل مدرسه تاریخی ابن‌سینا نیز بر اهمیت معرفی آن به‌عنوان فضایی مرتبط با تاریخ آموزش در استان می‌افزاید و معرفی ظرفیت‌های این مجموعه و فراهم کردن زمینه بازدید علاقه‌مندان، می‌تواند در افزایش شناخت عمومی از پیشینه آموزشی همدان و توجه بیشتر به ارزش‌های فرهنگی آن موثر باشد.

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