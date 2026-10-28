به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش کشاورزی، به‌ویژه توسعه زنجیره‌های تولید و ارزش افزود: باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه‌های کشاورزی، بازرگانی، خدمات و گردشگری به‌صورت هدفمند استفاده شود.

استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت احیای خانه‌های تاریخی اظهار کرد: اگر برخی بناهای قدیمی به بخش خصوصی واگذار نمی‌شدند، امروز ممکن بود از بین بروند؛ درحالی‌که اکنون این بناها به ظرفیت‌هایی ارزشمند برای گردشگری و معرفی هویت تاریخی قزوین تبدیل شده‌اند.

نوذری با اشاره به استفاده از جاذبه‌های تاریخی قزوین در تولید آثار سینمایی و نمایش خانگی، گفت: نمایش ظرفیت‌های تاریخی استان در آثار پرمخاطب، فرصتی برای معرفی قزوین در سطح ملی و جذب گردشگر است.

او با بیان اینکه دولت به‌تنهایی توان تأمین هزینه‌های احیا و نگهداری همه بناهای تاریخی را ندارد، تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت‌های قانونی خود برای واگذاری و بهره‌برداری از بناهای تاریخی با مشارکت بخش خصوصی استفاده کنند تا ضمن حفظ میراث‌فرهنگی، زمینه رونق گردشگری در استان فراهم شود.

استاندار قزوین در ادامه با تأکید بر تسریع پروژه مرمت و احیای بنای تاریخی گراند هتل گفت: این مجموعه تاریخی از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری قزوین است و بهره‌برداری از آن می‌تواند نقش مؤثری در جذب گردشگران و رونق اقتصادی استان داشته باشد.

نوذری افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده، مقرر است ساختمان اصلی گراند هتل تا عید نوروز تحویل داده شود و انتظار داریم دستگاه‌های مسئول و سرمایه‌گذار، تعهدات خود را در زمان تعیین‌شده عملی کنند.

او با تأکید بر ارزش تاریخی و اعتبار برند گراند هتل تصریح کرد: این مجموعه یکی از شاخص‌ترین بناهای تاریخی استان است و باید از ظرفیت آن برای تقویت جایگاه گردشگری قزوین استفاده شود.

استاندار همچنین جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و بر تسهیل اجرای طرح‌های گردشگری، احیای بناهای تاریخی و توسعه زیرساخت‌های اقامتی تأکید کرد.

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