به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: اولین جلسه کارگروه نظارت بر تشکل‌های صنایع‌دستی استان اردبیل با حضور اعضا و در راستای پایش فعالیت تشکل‌ها برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: تشکل‌ها به عنوان یک نهاد سازمان یافته می‌توانند پل ارتباطی بین هنرمندان و دستگاه‌های اجرایی باشند و اداره کل میراث‌فرهنگی از شکل‌گیری و فعالیت این تشکل‌ها حمایت می‌کند.

او تاکید کرد: اعضای تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی می‌توانند سخنگوی حوزه صنایع‌دستی در جلسات شورای گفتگو و ستاد تسهیل باشد و حضور این اعضا در جلسات مرتبط باید پیگیری شود.

جباری ادامه داد: کارگروه نظارت بر فعالیت تشکل‌های صنایع‌دستی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل می‌شود تا اختیارات قانونی برای این تشکل‌ها در نظر گرفته شود و بتوانیم شاهد عملکرد هرچه بهتر تشکل‌ها باشیم.

در ادامه این جلسه اعضای کارگروه، نظرات و پیشنهادات خود را در راستای بهبود عملکرد تشکل‌های صنایع‌دستی و نحوه نظارت بر آنها بیان کردند.

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