هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، فرصتی برای رونق گردشگری کرمان

به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ در دیدار و نشست هم‌اندیشی با صمد قربان‌نژاد مدیر اجرایی و مهدی ایرانمنش رئیس کمیته گردشگری دبیرخانه هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، با اشاره به ظرفیت این رویداد برای رونق گردشگری استان اظهار کرد: برگزاری جشنواره موسیقی نواحی ایران فرصتی ارزشمند برای معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری کرمان است و باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه بهره‌مندی فعالان گردشگری از ظرفیت‌های این رویداد فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: برای افزایش بعد گردشگری جشنواره، طراحی بسته‌های سفر و برگزاری تورهای گردشگری در ایام برگزاری آن در دستور کار قرار دارد، برنامه‌هایی که با هماهنگی کمیته گردشگری رویداد، جوامع و انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری استان و دفاتر خدمات مسافرتی مطرح کشور دنبال می‌شود تا زمینه جذب گردشگران بیشتر و معرفی ظرفیت‌های متنوع کرمان مهیا شود.

او با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی میان برگزارکنندگان رویداد و ذی‌نفعان صنعت گردشگری بیان کرد: جشنواره موسیقی نواحی ایران می‌تواند زمینه تحرک بیشتر گردشگری استان را فراهم کند و ضروری است فعالان این حوزه، با شناخت ظرفیت‌های موجود و مشارکت موثر، از فرصت ایجادشده به بهترین شکل بهره‌برداری کنند.

محسن‌نژاد تشکیل کمیته گردشگری در دبیرخانه جشنواره را نشان‌دهنده توجه به پیوند میان رویدادهای فرهنگی و توسعه گردشگری دانست و تصریح کرد: این رویکرد بیانگر آن است که برگزاری جشنواره صرفا به اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری محدود نمی‌شود، بلکه جذب گردشگر، معرفی مقاصد سفر و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جامعه محلی و فعالان گردشگری نیز باید در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی و تشکل‌های حرفه‌ای، تدوین برنامه‌های مشترک و معرفی جاذبه‌های گردشگری استان در کنار برنامه‌های جشنواره، می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران، تقویت اقتصاد گردشگری و ارتقا جایگاه کرمان در بازار سفر کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی در مقیاس ملی، فرصتی برای تقویت جایگاه استان در نقشه رویدادهای کشور است و هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران نیز می‌تواند بخشی از مسیر تبدیل کرمان به کانون برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری کشور باشد، مسیری که تحقق آن به برنامه‌ریزی منسجم، مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان نیاز دارد.

هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از ۹ تا ۱۴ آذرماه سال جاری به میزبانی کرمان برگزار می‌شود، رویدادی فرهنگی که علاوه بر پاسداشت و معرفی تنوع موسیقایی اقوام ایرانی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان کرمان، جذب گردشگران و تقویت پیوند میان رویدادهای هنری و توسعه گردشگری به شمار می‌رود.

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