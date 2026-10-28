به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی، اظهار کرد: حضور این تعداد گردشگر در قالب کاروان کمپرسواران، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های متنوع شهرستان و آشنایی گردشگران با جاذبه‌هایی فراتر از مسیرهای متداول گردشگری فراهم کرد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: بازدید از آثار تاریخی شهر خوسف و خانه صنایع‌دستی مله‌بافی، زمینه آشنایی گردشگران با پیشینه تاریخی و هنرهای سنتی شهرستان را فراهم کرد. همچنین بازدید از روستای سیوجان و باغ‌های تقاب و معصوم‌آباد، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، تولید عناب و جاذبه‌های روستایی منطقه بود.

صالحی با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های بومی و محلی بیان کرد: شهرستان خوسف علاوه بر برخورداری از آثار تاریخی و بافت‌های ارزشمند، از ظرفیت‌های صنایع‌دستی، کشاورزی و باغداری قابل‌توجهی برخوردار است و پیوند میان این جاذبه‌ها می‌تواند تجربه‌ای متنوع و جذاب برای گردشگران ایجاد کند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف ادامه داد: حضور گروه‌های گردشگری و کمپرسواران، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی و فرهنگی شهرستان، شناساندن محصولات بومی و تقویت ارتباط میان گردشگری و کسب‌وکارهای محلی است. توسعه این نوع سفرها می‌تواند در رونق اقتصاد جوامع روستایی و حمایت از تولیدکنندگان محلی نیز مؤثر باشد.

او با تأکید بر ضرورت معرفی خوسف به‌عنوان مقصد گردشگری خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای مهم در توسعه گردشگری شهرستان، تبدیل خوسف از یک مسیر عبوری به مقصدی برای بازدید و اقامت گردشگران است؛ هدفی که با معرفی هدفمند جاذبه‌های تاریخی، صنایع‌دستی، طبیعی، روستایی و کشاورزی و فراهم‌کردن زمینه حضور گروه‌های گردشگری قابل پیگیری است.

صالحی در پایان از علاقه‌مندان به گردشگری دعوت کرد با سفر به شهرستان خوسف، از آثار تاریخی شهر، خانه صنایع‌دستی مله‌بافی، ظرفیت‌های تولید عناب در سیوجان و باغ‌های تقاب و معصوم‌آباد دیدن کنند و با جاذبه‌ها و توانمندی‌های بومی این منطقه بیشتر آشنا شوند.

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