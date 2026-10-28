به گزارش میراث آریا، محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره شرایط تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور در مدارس کشور، افزود: طبق این اساسنامه دانش‌آموزان در تمام سطوح تحصیلی از دبستان تا پایان دبیرستان می‌توانند ثبت‌نام خود را انجام دهند.

او تصریح کرد: شرایط مدارس مجازی به گونه‌ای است دانش‌آموزان در خارج کشور تحصیل خود را در مدارس داخل ادامه دهند و در این خصوص هیچ محدودیتی برای آنان وجود نخواهد داشت.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: اکنون در بیشتر مدارس بین المللی شرایط تحصیل به زبان انگلیسی فراهم است اما طبق اساسنامه مدارس بین الملل، اگر زبان‌های دیگر مانند عربی، ترکی استانبولی، ترکی آذری و هر زبان دیگر متقاضی داشته باشد هم می‌توانند در مدارس مجازی جمهوری اسلامی ایران نام‌نویسی کنند.

پیش از این موسی‌الرضا کفاش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش و درباره آخرین وضعیت مدارس از راه دور گفت: بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، مراکز آموزش از راه دور باید در بازه زمانی سه‌ساله و با توجه به اساسنامه مدرسه مجازی، فعالیت‌های خود را با ساختار مدارس مجازی تطبیق دهند.

کفاش با اشاره به امکان بهره‌مندی دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور از این ظرفیت آموزشی اظهار کرد: دانش‌آموزانی که به دلیل شرایط محل زندگی یا محدودیت‌های موجود امکان تحصیل حضوری ندارند، می‌توانند از ظرفیت مدارس از راه دور برای ادامه تحصیل استفاده کنند.

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