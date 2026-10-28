به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سندبوردینگ یا اسکی روی شن، از ورزش‌های مهیج و نوظهوری است که با توجه به ویژگی‌های طبیعی مناطق کویری، قابلیت توسعه و برگزاری رقابت‌های ورزشی را در این پهنه‌ها دارد. این رشته در سال‌های اخیر مورد توجه علاقه‌مندان به ورزش‌های ماجراجویانه قرار گرفته و می‌تواند به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مکمل گردشگری کویری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

سیدامیر سلیمانی رباطی، مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه، با اشاره به برگزاری رقابت‌های سندبوردینگ در حاشیه نوزدهمین همایش ملی کویرنوردی بشرویه گفت: هم‌زمان با برگزاری این همایش، برنامه‌های متنوعی با هدف افزایش جذابیت رویداد و معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان پیش‌بینی شد که با پیگیری هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان بشرویه، رقابت‌های سندبوردینگ نیز با حضور جمعی از فعالان حرفه‌ای این رشته در کویر بشرویه برگزار شد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: اسکی روی شن طی دو سال اخیر، با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و ویژگی‌های ممتاز کویر بشرویه، رشد قابل‌توجهی داشته است و نوجوانان بسیاری نیز به یادگیری این رشته ورزشی روی آورده‌اند. این روند می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های ورزشی مرتبط با کویر و معرفی بیشتر بشرویه به علاقه‌مندان این رشته در سطح کشور باشد.

او ادامه داد: هم‌زمان با برگزاری این رویداد، نایب‌رئیس کمیته سندبوردینگ ایران پیامی صادر کرد و ضمن استقبال از توسعه این ورزش متناسب با ظرفیت‌های اکوتوریسم کویری، از کویر بشرویه به‌عنوان منطقه‌ای نوظهور برای میزبانی رقابت‌های سندبوردینگ یاد کرد.

سلیمانی رباطی با اشاره به اهمیت پیوند میان ورزش و گردشگری اظهار کرد: توسعه سندبوردینگ در کنار سایر فعالیت‌های طبیعت‌گردی و گردشگری ماجراجویانه می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های طبیعی بشرویه، افزایش جذابیت رویدادهای گردشگری و ایجاد فرصت‌های تازه برای مشارکت جوامع محلی در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری کمک کند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه اذعان کرد: همزمان با برگزاری این رویداد نایب رئیس کمیته سندبوردینگ ایران پیامی صادر کرد و ضمن استقبال از این ورزش متناسب با اکوتوریسم کویری از ظرفیت کویر بشرویه به عنوان مکانی نوظهور جهت برگزاری رقابت های سندبوردیننگ و پیوست آن با گردشگری و طبیعت گردی نام برد.

کویر بشرویه با برخورداری از تپه‌های ماسه‌ای، چشم‌اندازهای طبیعی متنوع و ظرفیت‌های مناسب برای فعالیت‌های ماجراجویانه، از قابلیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری ورزشی در خراسان جنوبی برخوردار است. برگزاری رقابت‌های سندبوردینگ در حاشیه همایش ملی کویرنوردی، گامی در مسیر معرفی این ظرفیت‌ها و تقویت جایگاه بشرویه در گردشگری کویری کشور به شمار می‌رود.

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