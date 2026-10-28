به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ در این مراسم اظهار کرد: با وجود زیبایی و اصالت این آثار، هنوز فرآیند مناسبی برای عرضه شایسته آنها شکل نگرفته است و لازم است در کنار حمایت از تولیدکنندگان به موضوع بازاریابی، معرفی ظرفیت‌ها و ایجاد مسیرهای مؤثر برای فروش محصولات نیز توجه بیشتری داشته باشیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین با تأکید بر نقش تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان در این مسیر خاطرنشان کرد: اولویت این تشکل باید این باشد که هنر بی‌بدیل و ارزشمند هنرمندان صنایع‌دستی قزوین به‌شکلی شایسته در سراسر کشور معرفی و عرضه شود و زمینه حضور مؤثرتر این محصولات در بازارهای صادراتی نیز فراهم آید.

مهدوی در پایان، تجلیل از هنرمندان دارای مهر اصالت و پیشکسوتان صنایع‌دستی را فرصتی برای پاسداشت سرمایه‌های فرهنگی و هنری استان دانست و بر ضرورت پیوند میان حفظ اصالت هنر، حمایت از هنرمندان و توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی تأکید کرد.

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