به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید ژاله‌نیا، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قرچک، با اشاره به اهمیت ایجاد موزه در حفظ و معرفی هویت تاریخی و فرهنگی منطقه اظهار کرد: موزه مردم‌شناسی قرچک می‌تواند زمینه‌ای ارزشمند برای گردآوری، حفاظت و معرفی جلوه‌های فرهنگ بومی، آداب و رسوم، شیوه‌های زندگی و پیشینه تاریخی این شهرستان فراهم کند و نقش مؤثری در انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده داشته باشد.

او افزود: در همین راستا، جلسه بررسی و تصویب طرح احداث موزه شهرستان شهرستان، روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، به ریاست علی محمد اسلامی، فرماندار قرچک، و با حضور احمد آریانی معاون امور فنی و عمرانی فرمانداری، محسن خرمی شریف شهردار و رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان در دفتر فرماندار برگزار شد. در این نشست، ابعاد کارشناسی طرح، امکان‌سنجی اجرای پروژه و نحوه همکاری و تقسیم وظایف دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گرفت.

ژاله‌نیا با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای تخصصی در ایجاد فضاهای موزه‌ای بیان کرد: تحقق این طرح مستلزم پیش‌بینی فضای مناسب، توجه به الزامات حفاظتی و فراهم‌کردن شرایط لازم برای طراحی و چیدمان اصولی آثار و عناصر فرهنگی است تا موزه در آینده بتواند به فضایی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و مردم‌شناختی قرچک تبدیل شود.

بر اساس تصمیم‌های اتخاذشده در این جلسه، مقرر شد شهرداری قرچک نسبت به پیش‌بینی فضای مناسب و منطبق با استانداردهای مورد نیاز موزه و انجام اقدامات لازم برای حفاظت از ساختمان اقدام کند. همچنین اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مسئولیت پیگیری امور تخصصی مرتبط با طراحی و دکوراسیون داخلی موزه را بر عهده خواهد داشت.

رئیس اداره میراث فرهنگی قرچک در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری، زمینه تحقق این طرح فراهم شود و موزه مردم‌شناسی قرچک به مرکزی برای معرفی هویت فرهنگی، پاسداشت سنت‌ها و آداب و رسوم بومی و آشنایی نسل‌های آینده با پیشینه تاریخی این شهرستان تبدیل شود.

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