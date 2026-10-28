۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۵

نساء امینی، گنجینه زنده بشری و پیشگام هنر تنورسازی در ایجرود درگذشت

نساء امینی، گنجینه زنده بشری و پیشگام هنر تنورسازی در ایجرود درگذشت

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: نساء امینی، هنرمند ۹۱ ساله و پیشگام هنرتنورسازی سنتی در روستای تاریخی و گردشگری گلابر شهرستان ایجرود، یکی از چهره‌های ماندگار گنجینه‌های زنده بشری ایران که با روش منحصربه‌فرد در تنورسازی شناخته می‌شد، درگذشت.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز چهارشنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد:  نساء امینی یکی از شاخص‌ترین هنرمندان حوزه صنایع‌دستی بود، گنجینه زنده بشری و پیشگام هنر تنورسازی در روستای تاریخی و گردشگری گلابر شهرستان ایجرود بود که در سن ۹۱ سالگی درگذشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: نساء امینی که در سال ۱۳۹۶ توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عنوان «گنجینه زنده بشری» معرفی شده بود، بنیان‌گذار روش خاص تنورسازی در روستای گلابر با استفاده از تکنیک خاص و بدون نیاز به چرخ سفالگری بود.

او بیان کرد:  هنر این هنرمند بزرگ نه تنها باعث حفظ یک سنت قدیمی شده، بلکه نقش مهمی در افزایش جذابیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی شهرستان ایجرود و روستای گلابر ایفا کرده است.

 موسوی گفت: آثار دست‌ساز او و شاگردانش، از جمله تنورهای سنتی، از دارایی‌های ارزشمند فرهنگی این منطقه به شمار می‌رود.

نساء امینی، گنجینه زنده بشری و پیشگام هنر تنورسازی در ایجرود درگذشت

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کد خبر 1405080600475
زهرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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