نساء امینی، گنجینه زنده بشری و پیشگام هنر تنورسازی در ایجرود درگذشت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز چهارشنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نساء امینی یکی از شاخص‌ترین هنرمندان حوزه صنایع‌دستی بود، گنجینه زنده بشری و پیشگام هنر تنورسازی در روستای تاریخی و گردشگری گلابر شهرستان ایجرود بود که در سن ۹۱ سالگی درگذشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: نساء امینی که در سال ۱۳۹۶ توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عنوان «گنجینه زنده بشری» معرفی شده بود، بنیان‌گذار روش خاص تنورسازی در روستای گلابر با استفاده از تکنیک خاص و بدون نیاز به چرخ سفالگری بود.

او بیان کرد: هنر این هنرمند بزرگ نه تنها باعث حفظ یک سنت قدیمی شده، بلکه نقش مهمی در افزایش جذابیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی شهرستان ایجرود و روستای گلابر ایفا کرده است.

موسوی گفت: آثار دست‌ساز او و شاگردانش، از جمله تنورهای سنتی، از دارایی‌های ارزشمند فرهنگی این منطقه به شمار می‌رود.

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