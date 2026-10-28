به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ آیت احمدی روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سفر به کردستان و در نشست با مدیرکل و کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، با اشاره به گستردگی آثار و محوطه‌های تاریخی کشور اظهار کرد: حفاظت موثر از میراث‌فرهنگی نیازمند همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه است.

او با اشاره به ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی کشور افزود: حدود ۴۳ هزار اثر ثبت ملی، ۲۶۰ موزه فعال، ۳۰ مجموعه ثبت جهانی و ۴۵۰ پایگاه ثابت در کشور وجود دارد که حفاظت از این سرمایه ارزشمند، مسئولیت سنگینی بر عهده مجموعه‌های متولی قرار می‌دهد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری میان نهادهای مسئول عنوان کرد: با ایجاد هماهنگی و پرهیز از موازی‌کاری می‌توان از ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای پیشگیری از تخلفات و ارتقای سطح حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی بهره گرفت.

احمدی همچنین با اشاره به اهمیت توجه به مسائل معیشتی کارکنان یادآور شد: مسائل و دغدغه‌های معیشتی همکاران مورد توجه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار دارد و به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هم در این نشست با اشاره به اقدامات حفاظتی انجام‌شده در استان بیان کرد: در ایام جنگ رمضان، کشفیات قابل توجهی در استان انجام شد که اهمیت فعالیت‌های نظارتی و حفاظتی در حوزه میراث‌فرهنگی را نشان می‌دهد.

پویا طالب‌نیا با اشاره به برخی چالش‌های حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری استان افزود: قاچاق چوب، فعالیت تورهای غیرمجاز و فعالیت خانه‌مسافرهای فاقد مجوز از جمله مسائلی است که رسیدگی به آن‌ها مستلزم نظارت مستمر و همکاری دستگاه‌های متولی است.

او با بیان اینکه تعامل مناسبی میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان و دستگاه‌های مرتبط وجود دارد، بر ضرورت تداوم و تقویت این همکاری‌ها تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان همچنین خواستار افزایش نیروی انسانی یگان حفاظت استان شد و گفت: تقویت این مجموعه از نظر نیروی انسانی، به ارتقای نظارت، پیشگیری از تخلفات و حفاظت موثرتر از آثار تاریخی و فرهنگی استان کمک می‌کند.

طالب‌نیا یادآور شد: امیدواریم سفر فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور به کردستان، زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی و پیگیری نیازها و مسائل حفاظتی استان باشد.

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