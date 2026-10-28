به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور در نمایشگاه آثار صنایع‌دستی با محور فرهنگ ایثار و شهادت در گرگان، از دست‌ساخته‌های هنرمندان استان بازدید کرد و در جریان آثار ارائه‌شده در این رویداد فرهنگی و هنری قرار گرفت.

این نمایشگاه در چارچوب برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان برای مشارکت در دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان و باهدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از طریق ظرفیت‌های هنرهای سنتی و صنایع‌دستی برپا شده است.

در پی فراخوان انجام‌شده برای مشارکت هنرمندان صنایع‌دستی در ۱۴ شهرستان استان، ۱۵ هنرمند با ارائه ۷۰ اثر هنری در این نمایشگاه حضور یافته‌اند و بخشی از توانمندی‌های هنری استان را در بازآفرینی مفاهیم مذهبی، ایثار، فداکاری و شهادت به نمایش گذاشته‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت مشارکت جامعه هنری استان در برنامه‌های دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان گفت: برگزاری این نمایشگاه فرصتی است تا هنرمندان صنایع‌دستی با بهره‌گیری از ذوق، خلاقیت و مهارت خود، بخشی از ارزش‌های معنوی و فرهنگی مرتبط با ایثار و شهادت را در قالب آثار هنری به تصویر بکشند.

فعالی افزود: کنگره ملی شهدا تنها فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان نیست، بلکه زمینه‌ای برای بازخوانی آرمان‌ها و انتقال ارزش‌های والای آنان به نسل‌های آینده است. شهدای گران‌قدر با فداکاری و نثار جان خود، عزت، استقلال و سربلندی این سرزمین را پاس داشتند و امروز وظیفه همه ماست که با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، در زنده نگه‌داشتن یاد و راه آنان سهیم باشیم.

صنایع‌دستی بازتاب‌دهنده باورها، هویت و فرهنگ جامعه است

او با بیان اینکه صنایع‌دستی فراتر از یک محصول هنری، بازتاب‌دهنده باورها، هویت و فرهنگ جامعه است، تصریح کرد: زمانی که مفاهیم ایثار، شهادت و فداکاری در قالب هنرهای سنتی جلوه پیدا می‌کند، این ارزش‌ها به شکلی ملموس و ماندگار به مخاطب منتقل می‌شود. آثار هنری می‌توانند روایتگر بخشی از تاریخ، اعتقادات و سرمایه‌های معنوی جامعه باشند و پیوند میان نسل امروز و فرهنگ ایثار و شهادت را تقویت کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تأکید کرد: تلاش ما این است که در کنار معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان، از توان هنرمندان برای ترویج ارزش‌های فرهنگی و معنوی نیز بهره بگیریم. آثاری که با الهام از زندگی، آرمان‌ها و فداکاری شهدا خلق می‌شوند، می‌توانند علاوه بر ارزش هنری، حامل پیام‌هایی عمیق برای جامعه و نسل‌های آینده باشند.

در این نمایشگاه مجموعه‌ای از آثار صنایع‌دستی با موضوعات مذهبی، تصاویر شهدا، جانمازها، تابلوهای هنری و دیگر دست‌ساخته‌های مرتبط با مفاهیم ایثار و شهادت در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

نمایشگاه آثار صنایع‌دستی با محور فرهنگ ایثار و شهادت از روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه آغاز شده و تا شنبه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در آتلیه هنری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرگان، واقع در نبش جانباز ۳۰، برپا خواهد بود.

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