به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه «جست‌وجوی ایران» با کندوکاو در آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، عصر شنبه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، افتتاح می‌شود؛ نمایشگاهی که چگونگی حضور ایران در آثار هنرمندان را موضوع پرسش قرار می‌دهد.

این نمایشگاه با زیرعنوان «در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران»، با توجه به جایگاه ملی گنجینه موزه در تاریخ هنر معاصر ایران، به تجربه‌های متفاوت هنرمندان از ایران می‌پردازد. در بیانیه نمایشگاه آمده است: نمی‌پرسیم کدام اثر ایرانی‌تر است؛ می‌پرسیم ایران چگونه موضوع دیدن و بازنمایی شده و چگونه در شیوه‌ی دیدن و ساختن باقی مانده است.

پرسش از هویت ایرانی در این نمایشگاه، از تجربه‌های متفاوت هنرمندان آغاز می‌شود؛ تجربه‌هایی که گاه به‌صراحت موضوع اثرند و گاه در شیوهٔ بیان و ساخت آن نمود می‌یابند. تعلق به ایران می‌تواند با خاطره یک مکان، زندگی روزمره، مهاجرت یا احساس فقدان همراه باشد و در آثار هر هنرمند صورتی متفاوت پیدا کند.

«جست‌وجوی ایران» از مخاطب دعوت می‌کند تصور خود از ایران را در مواجهه با آثار دوباره بیازماید. در این آثار، خاک گاه به ماده سازنده اثر تبدیل می‌شود، نوشتار به موضوع دیدن بدل می‌شود و اشیا رد زندگی و خاطرهٔ انسان را حفظ می‌کنند. حضور نشانه‌های آشنا، معنای اثر را از پیش تعیین نمی‌کند و نبودن آن‌ها نیز لزوماً به معنای گسستن از تجربه ایران نیست.

هفت بخش نمایشگاه، هر یک با یک پرسش، مسیرهایی موازی برای خواندن آثار پیش روی مخاطب می‌گذارند. این مسیرها از ترتیب متوالی دوره‌های تاریخ هنر پیروی نمی‌کنند؛ ارتباط دیداری و مفهومی آثار با یکدیگر، امکان مواجهه با خوانش‌های متفاوت را فراهم می‌کند. در این نگاه، هیچ منظره، چهره یا نقش‌مایه‌ای به‌تنهایی نماینده تجربه ایران نیست.

در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ اثر از مجموعه هنر مدرن ایرانی با آثار از هنرمندانی همچون سهراب سپهری، پرویز کلانتری، پرویز تناولی، حسین زنده رودی، فرح اصولی، رضا مافی، محمد احصایی، بهمن محصص و دیگران به نمایش در می آید و بازدید از آن از روز یکشنبه دهم آبان‌ماه تا نیمه آذرماه برای عموم فراهم است.

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