۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۵

دوره آموزشی الزامات حقوقی، مالی و نظارتی در مدیریت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد

دوره آموزشی الزامات حقوقی، مالی و نظارتی در مدیریت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد

دوره آموزشی «الزامات حقوقی، مالی و نظارتی در مدیریت فرآیندهای میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» با تدریس امیر خسروی و به همت اداره‌کل توسعه منابع انسانی، روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ در سالن فجر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش و آگاهی مدیران و کارشناسان در زمینه الزامات حقوقی، مالی و نظارتی مرتبط با فعالیت‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برنامه‌ریزی شده است.

مدیران کل استانی، مدیران کل و مدیران مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی، معاونان ادارات کل، مدیران مراکز، رؤسای ادارات مرتبط با امور مالی، منابع انسانی، حقوقی و املاک و همچنین مدیران و کارشناسان حوزه‌های مرتبط، از مخاطبان این دوره آموزشی بودند.

دوره آموزشی «الزامات حقوقی، مالی و نظارتی در مدیریت فرآیندهای میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی»  به‌صورت حضوری برای ستاد و برخط برای شرکت‌کنندگان استانی صبح امروز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ در سالن فجر برگزار شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080600482
شانلی عبادیان
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha