به گزارش خبرنگار میراث آریا، این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش و آگاهی مدیران و کارشناسان در زمینه الزامات حقوقی، مالی و نظارتی مرتبط با فعالیت‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برنامه‌ریزی شده است.

مدیران کل استانی، مدیران کل و مدیران مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی، معاونان ادارات کل، مدیران مراکز، رؤسای ادارات مرتبط با امور مالی، منابع انسانی، حقوقی و املاک و همچنین مدیران و کارشناسان حوزه‌های مرتبط، از مخاطبان این دوره آموزشی بودند.

دوره آموزشی «الزامات حقوقی، مالی و نظارتی در مدیریت فرآیندهای میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» به‌صورت حضوری برای ستاد و برخط برای شرکت‌کنندگان استانی صبح امروز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ در سالن فجر برگزار شد.

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