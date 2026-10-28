به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانی‌پور روز چهارشنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت حمایت همه‌جانبه از فعالان عرصه هنرهای سنتی اظهار کرد: هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی در سراسر شهرستان‌های استان سمنان می‌توانند برای بهره‌مندی از این تسهیلات کم‌بهره، به ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی محل فعالیت خود مراجعه و مراحل ثبت‌نام و تشکیل پرونده را آغاز کنند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با بیان اینکه پشتیبانی از تولیدکنندگان و فراهم‌سازی زمینه استمرار فعالیت‌های هنری از اصلی‌ترین رویکردهای حمایتی این اداره‌کل است، تصریح کرد: این تسهیلات در راستای ارتقای توان تولیدی هنرمندان، کمک به تجهیز کارگاه‌ها و تأمین آسان‌تر مواد اولیه مرغوب برای رشته‌های گوناگون صنایع‌دستی اختصاص یافته است.

او تأمین به‌موقع مواد اولیه و به‌روزرسانی ابزار کار را از ارکان کلیدی در تداوم تولید، ارتقای کیفیت محصولات و حفظ اصالت ظرفیت‌های بومی استان برشمرد و افزود: بهره‌گیری از این بسته‌های حمایتی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از دغدغه‌ها و نیازهای مالی هنرمندان را در مسیر تولید انبوه و توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای آنان برطرف سازد.

سلطانی‌پور با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره ظرفیت‌های حمایتی موجود خاطرنشان کرد: از تمامی فعالان این حوزه دعوت می‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون شرایط، ضوابط و فرآیند دریافت تسهیلات، به ادارات شهرستان‌ها مراجعه کرده و از راهنمایی کارشناسان بهره‌مند شوند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: هنرمندان دارای مجوز رسمی و معتبر از اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان که طی پنج سال اخیر از تسهیلات کم‌بهره استفاده نکرده‌اند، می‌توانند برای ثبت‌نام و تشکیل پرونده به ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان محل فعالیت خود مراجعه کنند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: با تزریق این منابع مالی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های حمایتی، زمینه رونق بیش‌ازپیش تولید، پایداری اشتغال در کارگاه‌های صنایع‌دستی و شکوفایی اقتصادی هنرمندان استان سمنان با قدرت بیشتری فراهم شود.

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