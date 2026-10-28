به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانی پور روز چهارشنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: در جلسه دومین هماهنگی نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی سمنان که با حضور جلال تاجیک، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، مهدی صمیمیان، فرماندار شهرستان سمنان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و همکاری دستگاه‌های مرتبط برای برگزاری مطلوب این رویداد تأکید شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی سمنان که از ۲۳ تا ۲۹ آبان‌ماه برگزار می‌شود، فرصتی استراتژیک برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان و صنعتگران، عرضه محصولات و توسعه بازار فروش صنایع‌دستی و تقویت جایگاه این هنر در اقتصاد استان فراهم می کند.

او بیان کرد: در این نشست، ظرفیت‌های اجرایی نمایشگاه، نحوه تأمین نیازمندی‌های برگزاری، تقسیم وظایف دستگاه‌های مشارکت‌کننده و راهکارهای تقویت هماهنگی‌های میان‌دستگاهی برای فراهم کردن زمینه حضور هنرمندان و عرضه گسترده محصولات صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه جلال تاجیک، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صنایع‌دستی اظهار کرد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای هنرمندانی است که امکان عرضه محصولات خود در فروشگاه‌های دائمی را ندارند و می‌توانند از طریق حضور در نمایشگاه، آثار و تولیدات خود را به مخاطبان معرفی کنند و زمینه توسعه فروش و ارتباط با بازارهای جدید را فراهم آورند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان و توسعه زیرساخت‌های صنایع‌دستی استان افزود: مجموعه میراث‌فرهنگی استان در کنار برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری، اجرای طرح‌های زیرساختی و حمایت از فعالیت‌های مرتبط با صنایع‌دستی را دنبال می‌کند و تکمیل بازارچه صنایع‌دستی نیز از جمله برنامه‌های در دست پیگیری است که با هدف ایجاد فضای مناسب برای عرضه محصولات و حمایت از خانواده بزرگ صنایع‌دستی استان اجرا می‌شود.

او با اشاره به محدودیت‌های اعتباری و تعدد طرح‌های در دست اجرا تصریح کرد: برگزاری موفق نمایشگاه نیازمند همراهی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی شهرستان سمنان است و تلاش می‌شود با هماهنگی مجموعه‌های مسئول، زمینه تأمین نیازهای اجرایی و برگزاری مطلوب این رویداد فراهم شود.

در ادامه مهدی صمیمیان، فرماندار شهرستان سمنان، نیز با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته فرهنگی سمنان اظهار کرد: مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی در بازه زمانی ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه در شهرستان سمنان پیش‌بینی شده است که اجرای آن‌ها با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سایر دستگاه‌های اجرایی دنبال خواهد شد.

فرماندار شهرستان سمنان افزود: دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی یکی از برنامه‌های شاخص این هفته فرهنگی است و با توجه به آمادگی اعلام‌شده از سوی دستگاه‌های حاضر در جلسه، انتظار می‌رود با هماهنگی و تقسیم مسئولیت‌ها، مقدمات لازم برای اجرای مطلوب نمایشگاه فراهم شود.

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