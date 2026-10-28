به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کمیته تجدیدنظر نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان یزد با هدف بررسی پرونده‌های ارجاع‌شده و رسیدگی به موضوعات مرتبط با فعالیت این دفاتر، در چارچوب ضوابط و مقررات حوزه گردشگری برگزار شد.

این جلسه صبح روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه با حضور اعضای کمیته تجدیدنظر نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان یزد برگزار شد و طی آن، موضوعات مرتبط با نظارت بر فعالیت دفاتر و پرونده‌های مطرح‌ شده در دستور کار اعضا قرار گرفت.

رسیدگی به این پرونده‌ها در راستای اجرای مقررات مربوط به فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و بررسی موارد مطرح شده بر اساس ضوابط قانونی انجام شد.

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