به گزارش میراث‌آریا به نقل از ستاد خبری نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت، در اولین روز از برگزاری نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت، پردیس سینمایی ملت شاهد برگزاری سه کارگاه انتقال تجربه با حضور اساتید شاخص در رشته‌های مختلف خواهد بود.

بر این اساس، روز جمعه ۸ آبان از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ مسعود فراستی منتقد نام‌آشنای سینمای ایران با تحلیل «قصه، فرم و ساختار در سینما» به «نقد فیلم مقاومت از تجربه تا آسیب‌شناسی» می‌پردازد.

در نوبت دوم برگزاری این کارگاه‌ها، علیرضا زرین‌دست کارگاه تصویربرداری را با سه محور «چگونه تصویر را باورپذیر کنیم؟»، «فیلمبرداری در لوکیشن‌های سخت» و «حرکت دوربین در موقعیت‌های بحرانی» برگزار می‌کند. این کارگاه از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود.

در نهایت کمال تبریزی نیز از ساعت ۱۸ به مدت ۹۰ دقیقه کارگاه کارگردانی را با محوریت «بازنمایی جنگ از نگاه انسان» و «قهرمان‌سازی بدون کلیشه» برگزار می‌کند.

ثبت‌نام از علاقه‌مندان برای حضور در این کارگاه ها ادامه دارد. متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات کارگاه‌ها، شرایط ثبت‌نام، تخفیف‌ها و برنامه زمانی به

وبگاه رسمی جشنواره به نشانی www.resistanceiff.com مراجعه کنند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان ۱۴۰۵ به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

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