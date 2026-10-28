به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، همزمان با ۶ آبان (۲۸ اکتبر)، روز جهانی انیمیشن، از مجموعه انیمیشنی «هزاردستان» رونمایی شد؛ اثری دوبعدی که با ایده‌ای متفاوت در طراحی شخصیت‌ها و خلق جهانی فانتزی، دست‌ها را به قهرمانان اصلی داستان تبدیل کرده است.

داستان «هزاردستان» در شهری خیالی به همین نام جریان دارد؛ شهری شگفت‌انگیز که تمام ساکنان آن «دست» هستند. دست‌هایی که هرکدام نام، هویت، شخصیت و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارند و در کنار یکدیگر، دنیایی متفاوت و سرشار از داستان و ماجرا را شکل می‌دهند.

در این جهان خیال‌انگیز، دست‌ها دیگر صرفاً ابزاری برای انجام کارها نیستند؛ آن‌ها زندگی می‌کنند، شخصیت دارند و خودشان روایتگر داستان‌اند؛ ایده‌ای که به شعار تبلیغاتی «نخستین انیمیشن دست‌ساز جهان» معنایی دوگانه و خلاقانه می‌بخشد.

مجموعه انیمیشنی «هزاردستان» با رویکرد فانتزی ـ آموزشی و با تکنیک دوبعدی، برای تولید در ۵۲ قسمت برنامه‌ریزی شده است که فصل نخست آن در ۱۳ قسمت به‌طور کامل تولید شده و هم‌اکنون آماده عرضه و پخش است.

کارخانه صنایع سرگرمی مهوا با رونمایی از این اثر در روز جهانی انیمیشن، فصل تازه‌ای از معرفی محصولات انیمیشنی خود را آغاز کرده و به‌زودی جزئیات بیشتری درباره عرضه، زمان انتشار و پلتفرم‌های پخش «هزاردستان» اعلام خواهد کرد.

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