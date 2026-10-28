به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری امروز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سومین نشست ملی ستاد شهدای جنایت میناب و نکوداشت روز دانش‌آموز که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی ملی برای حمایت از مردم میناب گفت: ظرفیت مناسبی برای همراهی دستگاه‌های دولتی در مسیر توسعه این شهر وجود دارد، اکنون باید این ظرفیت را به مسئولیت‌های مشخص، پروژه‌های اجرایی و تعهدات قابل پیگیری تبدیل کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با وزیران و مدیران دستگاه‌های مرتبط افزود: در گفت‌وگوهای صورت‌گرفته، آمادگی‌هایی برای مشارکت در اجرای پروژه‌های میناب اعلام شده است، هر دستگاه باید طرح پیشنهادی خود، مسئولیت اجرایی و زمان‌بندی تحقق آن را مشخص کند تا امکان ارزیابی پیشرفت اقدامات فراهم شود.

توسعه میناب؛ محور عملی پاسداشت یاد شهدای دانش‌آموز

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه برنامه‌های مرتبط با شهدای دانش‌آموز میناب نباید به برگزاری مراسم رسمی و سخنرانی محدود شود، تصریح کرد: هدف این است که توسعه میناب به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای پاسداشت یاد و نام شهدای این شهر تبدیل شود، به‌گونه‌ای که آثار این رویکرد در زندگی مردم و بهبود زیرساخت‌های عمومی نمایان باشد.

وی با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به نیازهای عمرانی، خدماتی، اقتصادی و اجتماعی شهر ادامه داد: زیرساخت‌های شهری و ورزشی، امکانات اقامتی، خدمات درمانی و عمومی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی باید در چارچوب برنامه‌ای منسجم بررسی و اولویت‌بندی شوند. در این مسیر، دستگاه‌های ملی باید متناسب با ظرفیت و مسئولیت خود وارد عمل شوند و از تحمیل بار مالی و اجرایی اقدامات به مردم میناب جلوگیری شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیشنهاد کرد طرح توسعه میناب با افق زمانی دوساله تدوین شود و افزود: نیازهای شهر باید به‌صورت دقیق شناسایی و پروژه‌ها بر اساس اولویت، امکان اجرا و منابع در دسترس تعریف شوند. برای هر پروژه نیز باید دستگاه متولی مشخصی مسئولیت طراحی، هماهنگی و اجرا را برعهده بگیرد.

وی با تاکید بر پرهیز از تعریف طرح‌های غیرواقع‌بینانه اظهار کرد: باید از پروژه‌های عملیاتی و قابل تحقق آغاز کنیم، مسئولیت‌ها را روشن سازیم و با رفع موانع اجرایی، به‌تدریج دامنه اقدامات را گسترش دهیم. در سفر به استان هرمزگان نیز با مشارکت استاندار و مسئولان محلی، نیازهای میناب و پیشنهادهای دستگاه‌ها برای تبدیل این نیازها به پروژه‌های اجرایی بررسی خواهد شد.

مجموعه ورزشی و مرکز اقامتی؛ دو محور پیشنهادی توسعه زیرساخت‌ها

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های ورزشی میناب گفت: ایجاد یا تکمیل مجموعه‌ای ورزشی با قابلیت میزبانی مسابقات در سطح ملی، یکی از محورهایی است که می‌تواند در برنامه توسعه شهر مورد توجه قرار گیرد. لازم است نهادی توانمند مسئولیت اجرای این پروژه را بپذیرد تا زیرساختی ماندگار برای جوانان و ورزشکاران میناب فراهم شود.

وی همچنین از اعلام آمادگی بانک ملی برای مشارکت در ایجاد یک مرکز اقامتی در میناب خبر داد و افزود: در گفت‌وگو با مدیرعامل بانک ملی، موضوع ایجاد مرکز اقامتی مناسب در این شهر مطرح شد و این بانک برای مشارکت در اجرای آن اعلام آمادگی کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت این مرکز برای اسکان کاروان‌های زیارتی و مسافران اظهار کرد: تأمین امکانات اقامتی مناسب می‌تواند به پاسخ‌گویی به نیازهای میزبانی شهر کمک کند و مانع از آن شود که هزینه و مسئولیت پذیرایی از گروه‌های مختلف بر دوش مردم قرار گیرد. در کنار احداث زیرساخت، باید درباره شیوه مدیریت و بهره‌برداری از آن نیز با مسئولان محلی هماهنگی شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به سایر نیازهای عمومی شهر ادامه داد: پروژه‌های مرتبط با توسعه شهری، راه‌ها، خدمات درمانی و زیرساخت‌های عمومی نیز باید با مشارکت دستگاه‌های مسئول، استانداری، شهرداری و مجموعه‌های توانمند اجرایی تعریف شوند. شناسایی دقیق نیازها، تعیین متولی و پیش‌بینی منابع و زمان‌بندی، پیش‌شرط تبدیل این اولویت‌ها به اقدامات عملیاتی است.

برنامه‌های فرهنگی و هنری؛ پاسخ به نیازهای اجتماعی جوانان و دانش‌آموزان

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی حمایت از مردم میناب گفت: در کنار پروژه‌های توسعه‌ای، باید شرایط روحی و اجتماعی مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و جوانان، مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی برای اجرای برنامه‌های متناسب با نیازهای آنان استفاده شود.

وی با اشاره به پیشنهاد برگزاری برنامه‌هایی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، هم‌زمان با برنامه‌های مرتبط با ۱۳ آبان، افزود: دستگاه‌هایی که امکان برگزاری رویداد در میناب را دارند، می‌توانند متناسب با ظرفیت خود در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی مشارکت کنند. وزارت ورزش و جوانان نیز می‌تواند با همکاری مجموعه‌های ورزشی، زمینه برگزاری مسابقات استانی و در صورت فراهم بودن شرایط، رویدادهای ملی را مهیا کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت هنر و موسیقی در افزایش مشارکت اجتماعی گفت: برگزاری رویدادهای هنری با حضور چهره‌های شناخته‌شده، در صورت تناسب با شرایط شهر، می‌تواند زمینه حضور جوانان و خانواده‌ها را فراهم کند.

وی با اشاره به تجربه برگزاری برنامه‌های هنری در خوی اظهار کرد: تجربه این شهر نشان داد که رویدادهای فرهنگی و هنری، با مشارکت مسئولان و هنرمندان، می‌توانند با استقبال جوانان مواجه شوند و زمینه حضور و مشارکت اجتماعی را تقویت کنند. در میناب نیز باید از این ظرفیت بهره گرفت تا برنامه‌های مرتبط با شهدای دانش‌آموز، افزون بر وجوه رسمی و آیینی، از مشارکت مؤثر مردم و به‌ویژه نسل جوان برخوردار باشد.

روایت ملی شهدای میناب با مشارکت رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت بازتاب گسترده یاد و نام شهدای دانش‌آموز میناب در سطح کشور گفت: در این زمینه با مسئولان سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و وزارت کشور مکاتبه و گفت‌وگو شده است تا از ظرفیت این مجموعه‌ها برای تقویت ابعاد ملی برنامه‌ها استفاده شود.

وی افزود: از استانداران و دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی نیز خواسته شده است با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، مدارس، شهرداری‌ها، رسانه‌ها و تشکل‌های مردمی، زمینه معرفی گسترده‌تر شهدای میناب را فراهم کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تولید محتوای رسانه‌ای، هنری و آموزشی، استفاده از تصاویر و روایت‌های مستند شهدا و برگزاری نمایشگاه‌های عکس و روایت را از جمله ظرفیت‌های قابل استفاده در این مسیر برشمرد و بر بهره‌گیری از برنامه‌های مرتبط با ۱۳ آبان برای افزایش توجه افکار عمومی به این موضوع تأکید کرد.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش رسانه ملی در این زمینه اظهار کرد: صداوسیما می‌تواند با اختصاص ظرفیت بیشتر در شبکه‌های استانی و ملی، زمینه آشنایی گسترده‌تر مردم با میناب و برنامه‌های مرتبط با شهدای دانش‌آموز را فراهم کند. همراهی رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی کمک می‌کند یاد و نام این شهدا از محدوده یک برنامه مناسبتی فراتر رود و در حافظه عمومی جامعه ماندگار شود.

تشکیل ستاد استانی با مسئولیت استاندار هرمزگان

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به بررسی پیشنهاد برگزاری نشست ستاد ملی در میناب هم‌زمان با روزهای منتهی به ۱۳ آبان گفت: پس از بررسی‌های انجام‌شده و رایزنی با مسئولان مرتبط، با توجه به محدودیت زمانی و ضرورت فراهم‌کردن مقدمات اجرایی، برگزاری نشست ملی در زمان پیش‌بینی‌شده نیازمند بررسی بیشتر است، با این حال، این موضوع نباید موجب توقف برنامه‌ها شود.

وی افزود: مقرر است در جریان سفر به استان هرمزگان، ستاد استانی با ریاست استاندار و با حضور فرماندار میناب، شهردار و دیگر مسئولان محلی و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا روند هماهنگی و اجرای اقدامات از سطح استان آغاز شود.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت محلی تصریح کرد: هدف، جایگزین کردن تصمیم‌گیری از مرکز به‌جای مسئولان محلی نیست بلکه باید با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ملی و استانی، زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر شناخت دقیق نیازهای شهر و اجرای مؤثر برنامه‌ها فراهم شود. استانداری هرمزگان مسئولیت هماهنگی اقدامات استانی را برعهده خواهد داشت و پیگیری برنامه‌ها از طریق نماینده معرفی‌شده از سوی استاندار دنبال می‌شود.

وی تاکید کرد: اقدامات باید در دو مسیر مکمل پیش برود، از یک سو، برنامه‌های کوتاه‌مدت فرهنگی و اجتماعی برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم اجرا شود و از سوی دیگر، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در قالب برنامه‌ای مشخص و با مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های متولی پیش برود.

دهه نخست اسفند؛ موعد ارزیابی و ارائه گزارش اقدامات

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت تعیین افق زمانی برای پیگیری برنامه‌ها گفت: در کنار اقدامات فوری و برنامه‌های مرتبط با ۱۳ آبان، باید دهه نخست اسفند نیز به‌عنوان مقطعی برای ارائه دستاوردهای اقدامات انجام‌شده مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: فرصت پیش‌رو باید برای تعریف پروژه‌ها، آغاز عملیات اجرایی و پیگیری تعهدات دستگاه‌ها به کار گرفته شود تا در آن مقطع، امکان ارائه گزارشی روشن از روند پیشرفت برنامه‌ها فراهم باشد. بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی، هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های فرهنگی نیز می‌تواند به اجرای برنامه‌های متنوع و تقویت مشارکت اجتماعی کمک کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی باید در کنار پیگیری پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای دنبال شود تا اقدامات انجام‌شده، هم در عرصه فرهنگی و اجتماعی و هم در زمینه بهبود زیرساخت‌ها و شرایط زندگی مردم، آثار ملموس داشته باشد.

عبور از اعلام آمادگی به اجرای تعهدات

صالحی‌امیری در جمع‌بندی سخنان خود با تاکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی گفت: هر دستگاه باید متناسب با ظرفیت خود، پیشنهادهای مشخصی ارائه کند تا بر مبنای آن، مسئولیت‌ها تعیین و روند اجرای پروژه‌ها پیگیری شود. طرح‌هایی که در حوزه مسئولیت مستقیم دستگاه‌های حاضر قرار ندارند نیز باید با هماهنگی به مجموعه‌های اقتصادی، بانکی و اجرایی مرتبط ارجاع داده شوند و در صورت نیاز، از طریق تفاهم‌نامه، تعهدات طرفین و مسیر اجرا مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: اولویت این است که از مرحله گفت‌وگو و اعلام آمادگی عبور کنیم و به اقدام برسیم، باید روشن باشد که هر دستگاه چه مسئولیتی را می‌پذیرد، چه پروژه‌ای را اجرا می‌کند و در چه بازه زمانی می‌توان انتظار پیشرفت داشت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان تاکید کرد: پاسداشت یاد و نام شهدای دانش‌آموز میناب باید با اقداماتی همراه شود که آثار آن در زندگی مردم دیده شود؛ از توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از خانواده‌های شهدا تا فراهم‌کردن امکانات فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای جوانان و دانش‌آموزان. معیار موفقیت این برنامه‌ها، میزان تحقق تعهدات و ماندگاری نتایج آن‌ها برای مردم میناب خواهد بود.

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