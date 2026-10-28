به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید حلاج‌مقدم امروز چهارشنبه ششم آبان ماه ۱۴۰۵ در حاشیه این رویداد، الزامات و برنامه‌های این معاونت را برای صیانت از سرمایه‌های فرهنگی استان در شرایط اضطراری تشریح کرد و گفت: پدافند غیرعامل در حوزه میراث‌فرهنگی به معنای آمادگی پیشگیرانه برای مصون‌سازی آثار و مجموعه‌های تاریخی در برابر تهدیدات و بحران‌های احتمالی است. موزه بزرگ خراسان به عنوان یکی از شاخص‌ترین مراکز فرهنگی- تاریخی استان، بستری مناسب برای تمرین و ارزیابی آمادگی دستگاه‌های متولی در حفاظت از گنجینه‌های ملی است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به الزامات این حوزه تصریح کرد: حفاظت از آثار تاریخی تنها محدود به مرمت و نگهداری روزمره نیست، بلکه در شرایط بحرانی نیازمند سازوکارهای مشخص، آموزش‌دیده و هماهنگ میان نهادهای امدادی و فرهنگی است. در همین راستا، معاونت میراث‌فرهنگی استان برنامه‌های متعددی را در دستور کار دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به برگزاری مانورهای دوره‌ای، آموزش کارکنان موزه‌ها و پایگاه‌های تاریخی برای واکنش سریع، و به‌روزرسانی شیوه‌نامه‌های حفاظتی اشاره کرد.

حلاج مقدم تأکید کرد: رویکرد ما در هفته پدافند غیرعامل، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های فرهنگی و اطمینان از تداوم صیانت از آثار در شرایط سخت است. تجهیز موزه‌ها و مخازن اموال فرهنگی به تمهیدات ایمنی و حفاظتی، و همچنین هماهنگی با ستاد پدافند غیرعامل استان برای سناریوهای اضطراری، از اولویت‌های مستمر این معاونت محسوب می‌شود.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی اظهار کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی یک مسئولیت اجتماعی است و بدون همراهی مردم و رسانه‌ها ثمربخش نخواهد بود. امیدواریم برگزاری چنین مانورهایی، زمینه افزایش حساسیت عمومی نسبت به ارزش این سرمایه‌های هویتی و آمادگی بیشتر برای مواجه با مخاطرات را فراهم کند.

هفته پدافند غیرعامل ۱۴۰۵ از ۴ تا ۱۱ آبان با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» برگزار می‌شود.

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