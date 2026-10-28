به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در دیدار علیرضا مسافر مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با محمدرضا اکبری، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، موضوعات مرتبط با حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بررسی و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات و بهبود روند فعالیت‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این دیدار که سه‌شنبه ۵ آبان برگزار شد، در راستای بررسی و پیگیری موضوعات مطرح‌شده در جریان بازدید چند ماه گذشته کمیته بازرسی وزارتخانه از اداره‌کل میراث فرهنگی استان همدان بود و مسائل و چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای کارشناسی برای رفع موانع، ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و پیشگیری از بروز مشکلات در آینده مطرح شد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف بهبود فرآیندهای اجرایی، افزایش هماهنگی میان بخش‌های مرتبط و تسهیل در پیشبرد برنامه‌ها و مأموریت‌های سازمانی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. همچنین با بررسی موارد مطرح‌شده در جریان بازدید کمیته بازرسی، تصمیمات مناسبی در راستای رفع مشکلات، بهبود فعالیت‌های مرتبط و ارتقای عملکرد مجموعه اتخاذ شد.

علیرضا مسافر، مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده در اداره‌کل استان همدان، بر اهمیت پیگیری دقیق موضوعات مطرح‌ شده، شناسایی موانع و اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از مشکلات در حوزه بازرسی و عملکرد اداره کل تأکید کرد.

در ادامه، محمدرضا اکبری، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، نیز با تشریح اقدامات انجام‌شده و بیان مسائل و نیازهای موجود در حوزه‌های تخصصی این اداره‌کل، بر ضرورت تعامل مستمر با ستاد وزارتخانه، استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و پیگیری راهکارهای عملی برای بهبود روند امور تأکید کرد.

در این دیدار همچنین بر ضرورت توسعه همکاری‌های متقابل، تقویت هماهنگی میان واحدهای اجرایی، پیگیری مصوبات و توجه به نتایج حاصل از بررسی‌های نظارتی به‌عنوان راهکارهایی مؤثر برای ارتقای عملکرد و افزایش اثربخشی فعالیت‌ها تأکید شد.

این نشست در راستای تقویت تعامل میان ستاد وزارتخانه و اداره‌کل استان همدان، پیگیری مسائل و دغدغه‌های موجود و فراهم‌سازی زمینه بهبود مستمر فعالیت‌ها در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

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