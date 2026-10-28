به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، ظهر چهارشنبه ۶ آبان‌ماه جاری در جریان سفر به استان خراسان جنوبی، از مجموعه گردشگری و پروژه بوتیک‌هتل معصومیه بیرجند بازدید کرد و در جریان روند اجرای این طرح قرار گرفت.

محسنی بندپی در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف گردشگری اظهار کرد: این استان از توانمندی‌های کم‌نظیری در شاخه‌های متنوع گردشگری برخوردار است و ضروری است متناسب با ظرفیت‌ها، نیازمندی‌ها و ویژگی‌های هر منطقه، برای تأمین زیرساخت‌ها و توسعه تأسیسات گردشگری برنامه‌ریزی و اقدام شود.

وی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری در ارتقای زیرساخت‌های گردشگری افزود: توسعه متوازن گردشگری مستلزم آن است که هم‌زمان با شناسایی و معرفی ظرفیت‌های هر منطقه، زمینه افزایش تأسیسات اقامتی، پذیرایی و خدمات گردشگری نیز فراهم شود تا امکان بهره‌مندی مؤثر از این ظرفیت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات به گردشگران فراهم آید.

معاون گردشگری کشور، پروژه بوتیک‌هتل معصومیه بیرجند را مجموعه‌ای فاخر و ارزشمند برای گردشگری استان دانست و تصریح کرد: بهره‌برداری از چنین مجموعه‌هایی می‌تواند به ارتقای جایگاه گردشگری خراسان جنوبی کمک کند. وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز آمادگی دارد در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، از سرمایه‌گذار این پروژه با ارائه تسهیلات کم‌بهره حمایت کند تا روند اجرای طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.

پروژه بوتیک‌هتل معصومیه بیرجند در باغ تاریخی خزیمه این شهر در حال احداث است و با رویکرد تلفیقی احیا و بازسازی بناهای موجود و ایجاد تأسیسات جدید، فضاهایی متنوع از جمله واحدهای اقامتی، بخش‌های پذیرایی، فروشگاه، گالری و اتاق‌های اختصاصی را پیش‌بینی کرده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این مجموعه قرار است در دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد و به ظرفیت‌های اقامتی و خدماتی گردشگری بیرجند افزوده شود.

انتهای پیام/