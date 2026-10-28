به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظهر امروز چهارشنبه ۶ آبان ماه جاری در جریان سفر به استان خراسان جنوبی، از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان قاینات بازدید کرد. این بازدید با همراهی معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی، اسحاقی نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی و غلام‌پور فرماندار شهرستان انجام شد.

بررسی موانع تکمیل هتل نیمه‌تمام بوذرجمهر

منطقه گردشگری بوذرجمهر، نخستین مقصد این بازدید بود. معاون گردشگری کشور در جریان حضور در این منطقه، از بنای هتل نیمه‌تمام بوذرجمهر بازدید کرد و در جریان مسائل و موانع پیش‌روی تکمیل این پروژه قرار گرفت.

در این بخش، اسحاقی، نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف این طرح، خواستار اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع موانع و فراهم‌شدن زمینه تکمیل هتل شد. محسنی‌بندپی نیز قول پیگیری موضوع را در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و از مسیرهای مربوطه داد.

در ادامه، معاون گردشگری کشور از بنا و بقعه بوذرجمهر قاینی بازدید کرد و با ظرفیت‌های تاریخی این مجموعه آشنا شد؛ مجموعه‌ای که می‌تواند در کنار دیگر جاذبه‌های منطقه، در تقویت گردشگری فرهنگی و تاریخی قاینات نقش‌آفرین باشد.

محدودیت‌های ساخت‌وساز در محدوده شهر تاریخی قاین؛ موضوعی در مسیر پیگیری

در ادامه این بازدید، موضوع محدودیت‌های ساخت‌وساز در محدوده ۶۰ هکتاری شهر قدیم قاین، با توجه به احتمال وجود آثار تاریخی در لایه‌های زیرین زمین، مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

در این بخش، درخواست‌هایی درباره امکان انجام گودبرداری تا عمق مجاز و مصوب، زیر نظر کارشناسان میراث‌فرهنگی، و فراهم‌شدن شرایط لازم برای ساخت‌وساز محدود مطرح شد. معاون گردشگری کشور نیز با توجه به ضرورت بررسی ابعاد موضوع و رعایت الزامات حفاظت از میراث تاریخی، قول داد موضوع را از طریق وزیر میراث‌فرهنگی پیگیری کند.

مسجد جامع قاین؛ میراثی ارزشمند در مسیر ثبت جهانی

مسجد جامع قاین، آخرین مقصد این برنامه بازدید بود. در جریان حضور معاون گردشگری کشور در این بنای تاریخی، توضیحاتی درباره پیشینه، ویژگی‌های معماری و شواهد تاریخی مسجد جامع که در شمار نامزدهای ثبت جهانی معرفی شده است، ارائه شد.

محسنی‌بندپی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این بنای کهن، در جریان اهمیت تاریخی و ظرفیت‌های آن برای توسعه گردشگری فرهنگی قرار گرفت.

بازدید از این مجموعه‌های تاریخی و گردشگری، در کنار بررسی مسائل اجرایی و محدودیت‌های توسعه زیرساخت‌ها، فرصتی برای طرح مطالبات محلی و پیگیری موانع موجود در مسیر بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان قاینات فراهم کرد.

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