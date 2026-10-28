به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در بازدید معاون گردشگری کشور از شهرستان خوسف، روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی، نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، فرماندار شهرستان خوسف و جمعی از مسئولان شهرستان حضور داشتند.

علی صالحی، مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این شهرستان اظهار کرد: خوسف با برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند، بافت‌های تاریخی شهری و روستایی، جاذبه‌های طبیعی و کویری، هنرهای سنتی و محصولات شاخص کشاورزی، از قابلیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری برخوردار است و معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه جذب گردشگران بیشتر و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: آرامگاه ابن‌حسام خوسفی به‌عنوان یکی از جاذبه‌های فرهنگی و ادبی شهرستان و خانه تاریخی میرزاجعفر به‌عنوان بخشی از میراث معماری خوسف، ظرفیت مناسبی برای معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی این منطقه به گردشگران دارند. بازدید مسئولان ملی از این آثار، فرصتی برای طرح ظرفیت‌ها و نیازهای گردشگری شهرستان و تقویت توجه به توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز این حوزه است.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری روستایی و صنایع‌دستی شهرستان بیان کرد: شهر ملی مله‌بافی خوسف، روستای ملی گوهرسنگ خور، باغ‌های عناب، مزارع گل نرگس، جاذبه‌های طبیعی و کویری و بافت‌های تاریخی روستاهای شهرستان، مجموعه‌ای متنوع از فرصت‌های گردشگری را شکل داده‌اند که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توانند در جذب گردشگر و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نقش‌آفرین باشند.

صالحی ادامه داد: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری در مناطق مستعد، معرفی رویدادهای بومی و محلی و حمایت از سرمایه‌گذاری در تأسیسات گردشگری از جمله محورهایی است که می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران در شهرستان کمک کند. در حال حاضر، هفت اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان فعال هستند و توسعه این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه میزبانی بهتر از مسافران را فراهم سازد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف همچنین با اشاره به ظرفیت رویدادمحور گردشگری خوسف خاطرنشان کرد: جشنواره گل نرگس، جشن برداشت عناب، برنامه‌های فرهنگی و بازی‌های بومی و محلی، در کنار جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، امکان معرفی متفاوت شهرستان در فصل‌ها و مناسبت‌های مختلف را فراهم می‌کنند. پیوند این رویدادها با محصولات محلی و هنرهای سنتی می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای بومی و افزایش فرصت‌های درآمدزایی برای جوامع محلی کمک کند.

صالحی تأکید کرد: یکی از رویکردهای مهم توسعه گردشگری خوسف، تبدیل این شهرستان از یک مسیر عبوری به مقصدی برای بازدید و اقامت گردشگران است؛ موضوعی که با معرفی هدفمند جاذبه‌ها، تکمیل زیرساخت‌ها، تقویت خدمات اقامتی و پذیرایی و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دنبال می‌شود.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: حضور معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بازدید از جاذبه‌های تاریخی خوسف، زمینه توجه بیشتر به ظرفیت‌های این شهرستان و پیگیری نیازهای زیرساختی آن را فراهم کند تا دیار گل‌های نرگس بتواند جایگاه شایسته‌تری در مسیرهای گردشگری خراسان جنوبی به دست آورد.

شهرستان خوسف با برخورداری از آثار تاریخی و فرهنگی، بافت‌های تاریخی ثبت‌شده، ظرفیت‌های صنایع‌دستی و جاذبه‌های طبیعی و روستایی، یکی از مناطق مستعد توسعه گردشگری در خراسان جنوبی به شمار می‌رود. بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند علاوه بر افزایش حضور گردشگران، به تقویت اقتصاد محلی و معرفی هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان کمک کند.

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