به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارزیاب ایکوموس در ادامه برنامه بازدیدهای تخصصی خود از ظرفیت‌ها و مؤلفه‌های میراثی ماسوله، از آسیاب آبی این شهر تاریخی بازدید کرد و در جریان سازوکار و نحوه عملکرد این سازه سنتی قرار گرفت.

آسیاب‌های آبی ماسوله از جمله جلوه‌های ارزشمند فناوری بومی و دانش سنتی جوامع محلی به شمار می‌روند که فعالیت آن‌ها بر پایه انرژی حاصل از جریان آب رودخانه شکل گرفته است. این آسیاب‌ها با بهره‌گیری از نیروی طبیعی آب، نقش مهمی در آرد کردن غلات و تأمین نیازهای معیشتی ساکنان منطقه داشته‌اند و نمونه‌ای از انطباق هوشمندانه فناوری با شرایط طبیعی کوهستان محسوب می‌شوند.

در ادامه این بازدید، ارزیاب ایکوموس از کوره چهارمرحله‌ای مستقر در بوستان ماسوله دیدن کرد؛ کوره‌ای که به سرپرستی دکتر اسدی و بر اساس نمونه‌های کهن کشف‌شده در جریان کاوش‌های باستان‌شناختی محوطه کهنه ماسوله بازسازی شده است.

در این بازدید، نحوه عملکرد کوره و مراحل مختلف ذوب سنگ‌آهن خام ماسوله در سده‌های گذشته تشریح شد. کوره چهارمرحله‌ای بازسازی‌شده، بازنمایی مستندی از بخشی از فناوری‌های صنعتی و دانش فنی جوامع گذشته ماسوله است و می‌تواند در تبیین ابعاد کمترشناخته‌شده تاریخ اقتصادی، تولیدی و زیست‌فناورانه این شهر تاریخی نقش مؤثری ایفا کند.

این برنامه با هدف آشنایی بیشتر ارزیاب ایکوموس با فعالیت‌های پژوهشی، باستان‌شناختی و حفاظتی انجام شد و زمینه‌ای برای درک ملموس‌تر از پیوند میان دانش سنتی و شیوه‌های معیشتی در ماسوله فراهم کرد.

انتهای پیام/