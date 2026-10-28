به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی عصر چهارشنبه ۶ ابان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری این استان اظهار کرد: معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده، توسعه رویدادهای گردشگری و تقویت زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و افزایش سهم استان از بازار سفر کشور باشد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه گردشگری از صنایع اثرگذار در ارزآوری، اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده است، افزود: توسعه این صنعت علاوه بر تقویت اقتصاد محلی، می‌تواند به توانمندسازی جوامع روستایی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و کاهش مهاجرت از روستاها کمک کند.

او با قدردانی از اقدامات استاندار و دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی در مدیریت خدمات سفر گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین بیش از ۴۱۵ هزار مسافر وارد این استان شدند که مدیریت خدمات و تأمین نیازهای آنان، نیازمند هماهنگی و برنامه‌ریزی میان دستگاه‌های مختلف بود.

معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده خراسان جنوبی

محسنی‌بندپی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، ادبی، روستایی و کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: بخشی از توانمندی‌های گردشگری این استان تاکنون به اندازه کافی معرفی نشده است و می‌توان با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه بهره‌برداری بیشتر از این ظرفیت‌ها را فراهم کرد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استفاده از ظرفیت بلاگرها و فعالان رسانه‌ای حوزه گردشگری برای معرفی جاذبه‌های استان را از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه دانست و افزود: معرفی توانمندی‌های خراسان جنوبی در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری نیز می‌تواند به افزایش شناخت مخاطبان داخلی و خارجی از این مقصد کمک کند.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای ارزیابی روستاهای مستعد گردشگری خبر داد و گفت: با حضور میدانی و بررسی ظرفیت‌های این مناطق، زمینه معرفی و حمایت از روستاهای دارای قابلیت گردشگری دنبال می‌شود.

محسنی‌بندپی با اشاره به ظرفیت گردشگری زیارتی استان نیز پیشنهاد کرد آستان حسین بن موسی‌الکاظم(ع) در برنامه معرفی مقاصد شاخص گردشگری زیارتی کشور مورد توجه قرار گیرد.

افزایش ماندگاری گردشگران با برگزاری رویدادها

او افزایش مدت اقامت گردشگران را دومین محور برنامه‌های توسعه گردشگری خراسان جنوبی برشمرد و اظهار کرد: هدف این است که مسافران به عبور کوتاه‌مدت از استان اکتفا نکنند و با بهره‌مندی از جاذبه‌ها، رویدادها و جشنواره‌های گردشگری، مدت بیشتری در این منطقه اقامت داشته باشند.

محسنی‌بندپی برگزاری رویدادهای متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و کشاورزی استان را از فرصت‌های مؤثر برای معرفی جاذبه‌ها و ایجاد انگیزه سفر عنوان کرد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت تولید زعفران در خراسان جنوبی افزود: برگزاری رویدادهای ملی مرتبط با زعفران با مشارکت استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی می‌تواند به تقویت برند ملی این محصول، معرفی توانمندی‌های کشاورزی و توسعه گردشگری کشاورزی کمک کند.

او با تاکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های زعفران استان در سطح ملی و بین‌المللی، بهره‌گیری از این محصول راهبردی در طراحی رویدادهای گردشگری را فرصتی برای پیوند میان کشاورزی، فرهنگ و اقتصاد گردشگری دانست.

ارتقای خدمات و تقویت زیرساخت‌های گردشگری

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ارتقای کیفیت خدمات و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را سومین محور برنامه‌های این وزارتخانه برای خراسان جنوبی اعلام کرد و گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری در تأسیسات گردشگری، از جمله هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، می‌تواند به بهبود خدمات و افزایش ظرفیت میزبانی استان کمک کند.

محسنی‌بندپی با تاکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری اظهار کرد: تحقق اهداف این حوزه نیازمند همکاری دولت، سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود است.

او در پایان با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی دولت در حوزه توسعه گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: استان‌ها می‌توانند با تدوین برنامه‌های مشخص و بهره‌گیری از فرصت‌های حمایتی، زمینه توسعه تأسیسات گردشگری، تقویت صنایع‌دستی و رونق اقتصاد محلی را فراهم کنند.

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