خراسان جنوبی در مسیر جذب گردشگران افغانستانی/ برگزاری بیش از ۵۰ رویداد گردشگری در پاییز

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیداحمد برآبادی در نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی این استان عصر روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: توسعه تعاملات گردشگری با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، از برنامه‌های مورد توجه استان است و در این مسیر، تقویت همکاری‌های مشترک و فراهم‌کردن زمینه ورود گردشگران خارجی دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران و افغانستان در خراسان جنوبی افزود: در ادامه این تعاملات، گروه‌هایی از ولایت هرات و سپس ولایت هلمند افغانستان به استان سفر کردند و در جریان این رفت‌وآمدها، ظرفیت‌های گردشگری سلامت به‌عنوان یکی از محورهای مهم همکاری مورد توجه قرار گرفت.

گام‌های تازه برای جذب گردشگران افغانستانی

او با اشاره به اجرای طرح گذر از مرزها بیان کرد: توسعه سفرهای زمینی و تقویت گردشگری با کشورهای همسایه، با توجه به ظرفیت استان‌های مرزی، می‌تواند فرصت مناسبی برای گسترش بازار گردشگری و افزایش ورود گردشگران خارجی فراهم کند.

برآبادی ادامه داد: در همین چارچوب، برای نخستین بار گروهی از گردشگران افغانستانی به خراسان جنوبی سفر کردند و با پیگیری‌های انجام‌شده، یکی از آژانس‌های گردشگری استان موفق به دریافت مجوز ورود گردشگر شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی توانمندسازی دفاتر خدمات مسافرتی و ارتقای ظرفیت تخصصی فعالان بخش خصوصی را از الزامات توسعه گردشگری خارجی دانست و افزود: در نشست با آژانس‌های گردشگری استان نیز بر افزایش توان تخصصی و گسترش فعالیت دفاتر برای بهره‌گیری از فرصت‌های گردشگری سلامت و جذب گردشگران خارجی تأکید شده است.

پاییز خراسان جنوبی با بیش از ۵۰ رویداد گردشگری

او با تأکید بر نقش رویدادها و جشنواره‌ها در معرفی جاذبه‌های محلی گفت: بیش از ۵۰ رویداد، جشنواره و کارگاه گردشگری برای پاییز امسال در استان برنامه‌ریزی شده است که بخشی از آن‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌ها در حوزه گردشگری کشاورزی و روستایی برگزار می‌شود.

برآبادی افزود: پاییز از فصل‌های مهم گردشگری خراسان جنوبی است و برگزاری رویدادهای متناسب با ظرفیت‌های بومی می‌تواند ضمن معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده، به افزایش حضور گردشگران و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به روند برگزاری رویدادهای گردشگری در استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، مجموعاً ۴۲ رویداد و جشنواره از نوروز تا پایان سال برگزار شد که این تعداد در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ درصد افزایش یافت.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان قائنات در حوزه گردشگری کشاورزی بیان کرد: با حمایت نماینده این شهرستان، زمینه برگزاری رویدادهای بیشتری با محوریت گردشگری و به‌ویژه گردشگری کشاورزی فراهم شده است.

توسعه گردشگری با تکیه بر ظرفیت‌های بومی

برآبادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات سفر گفت: در نوروز ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بازارچه‌های صنایع‌دستی و چادرهای عشایری در برنامه‌های ستاد سفر پیش‌بینی و اجرا شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در نوروز ۱۴۰۴، خراسان جنوبی میزبان حدود یک‌سوم بازارچه‌های صنایع‌دستی کشور بود. همچنین تعداد جلسات ستاد سفر استان نسبت به مدت مشابه ۳۶ درصد افزایش یافت.

برآبادی با اشاره به اقدامات اطلاع‌رسانی به مسافران ادامه داد: ارسال پیامک برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان و راهنمایی گردشگران برای بازدید از مناطق مختلف، از جمله اقداماتی بود که با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی دنبال شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین از پیش‌بینی سازوکارهایی برای حمایت از مسافران حادثه‌دیده در ایام سفر با همکاری دستگاه‌های مرتبط خبر داد و بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی گردشگران تأکید کرد.

او در پایان خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی در حوزه‌های گردشگری روستایی، کشاورزی، عشایری و سلامت از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و بهره‌گیری هدفمند از این توانمندی‌ها، در کنار توسعه تعاملات گردشگری با کشورهای همسایه، برگزاری رویدادهای متنوع و تقویت مشارکت بخش خصوصی، می‌تواند زمینه رونق گردشگری و معرفی بهتر ظرفیت‌های استان را فراهم کند.

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