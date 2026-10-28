به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلمان اسحاقی عصر چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری استان اظهار کرد: توسعه گردشگری در خراسان جنوبی نیازمند توجه ویژه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و خدمات سفر است و مشکلات موجود در این حوزه می‌تواند بر جذب گردشگران و رونق اقتصادی استان تأثیر بگذارد.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اقدامات استاندار، فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرایط خاص کشور افزود: با وجود افزایش حضور مسافران در خراسان جنوبی، اقدامات مناسبی برای تأمین کالاهای اساسی، حفظ امنیت جاده‌ها و ارائه خدمات به مردم و مسافران انجام شد.

گرانی پروازهای تهران- بیرجند؛ چالشی برای جذب گردشگر

او با انتقاد از هزینه بالای بلیت هواپیما در مسیر تهران- بیرجند گفت: افزایش هزینه رفت‌وبرگشت این مسیر، قدرت رقابت خراسان جنوبی با سایر مقاصد گردشگری را کاهش می‌دهد و ممکن است گردشگران را به انتخاب مقصدهای دیگر سوق دهد.

اسحاقی با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از توسعه حمل‌ونقل هوایی استان بیان کرد: در نظر گرفتن حمایت‌های مالی و یارانه‌ای برای پروازها می‌تواند هزینه سفر به خراسان جنوبی را کاهش دهد و زمینه حضور بیشتر گردشگران را فراهم کند.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی منظم برای پروازهای ورودی و خروجی استان تأکید کرد و افزود: تأخیرهای مکرر و مشخص نبودن زمان انجام پروازها، علاوه بر ایجاد مشکلات برای مسافران، بر تصمیم‌گیری گردشگران برای سفر به استان تأثیر منفی می‌گذارد.

او با اشاره به اهمیت فصل پاییز در گردشگری خراسان جنوبی اظهار کرد: مهر و آبان از ماه‌های مهم گردشگری استان هستند و لازم است برای این دوره، برنامه‌ریزی ویژه‌ای در حوزه حمل‌ونقل هوایی انجام شود تا گردشگران بتوانند با سهولت بیشتری به استان سفر کنند.

تأمین سوخت؛ ضرورت تکمیل زنجیره خدمات سفر

اسحاقی با اشاره به اهمیت تأمین سوخت برای مسافران جاده‌ای تصریح کرد: گردشگرانی که پس از طی مسیری طولانی وارد استان می‌شوند، نباید برای تأمین سوخت با مشکلات جدی مواجه شوند؛ چراکه چنین تجربه‌ای می‌تواند رضایتمندی آنان را کاهش دهد و بر تصویر مقصد گردشگری تأثیر بگذارد.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری تنها به معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی محدود نمی‌شود، بلکه دسترسی مناسب، تأمین نیازهای سفر و ارائه خدمات مطلوب در طول مسیر نیز از مؤلفه‌های مهم جذب و حفظ گردشگر است.

زعفران و زرشک؛ فرصتی برای رونق گردشگری پاییز

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت محصولات کشاورزی شاخص خراسان جنوبی، از جمله زعفران و زرشک، بر ضرورت بهره‌گیری از این توانمندی‌ها برای جذب گردشگر در فصل پاییز تأکید کرد.

او افزود: برنامه‌ریزی برای معرفی محصولات بومی، برگزاری رویدادهای گردشگری و تسهیل سفر به استان می‌تواند زمینه پیوند میان گردشگری کشاورزی، معرفی فرهنگ محلی و رونق اقتصادی شهرستان‌ها را فراهم کند.

اسحاقی در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، حمایت دولت از زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رفع موانع پیش‌روی مسافران است تا جاذبه‌های استان به فرصت‌های پایدار برای توسعه اقتصادی و اشتغال تبدیل شوند.

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