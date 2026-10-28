به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدرضا هاشمی عصر چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست ستاد خدمات سفر خراسان جنوبی، توسعه گردشگری را از محورهای مهم رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی استان دانست و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها، افزایش حمایت‌های ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای جذب گردشگران تأکید کرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: خراسان جنوبی بیش از هزار اثر ثبت‌شده میراثی و بیش از سه هزار اثر شناسایی‌شده دارد و در حال حاضر حدود ۱۲۵ اقامتگاه بوم‌گردی در استان فعال است که بیش از ۳۰ واحد از آن‌ها طی دو سال گذشته به بهره‌برداری رسیده‌اند.

او با بیان اینکه ۱۰ اثر تاریخی استان در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است، افزود: وجود روستاهای هدف گردشگری، دفاتر خدمات گردشگری و ظرفیت‌های متنوع صنایع‌دستی، کشاورزی و معدنی، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق مختلف استان فراهم کرده است.

ظرفیت مرزهای خراسان جنوبی برای توسعه گردشگری خارجی

هاشمی با اشاره به ظرفیت مرزهای یزدان و ماهیرود برای توسعه گردشگری خارجی، به‌ویژه گردشگری سلامت، گفت: هم‌جواری خراسان جنوبی با افغانستان و ارتباطات برقرارشده با استان‌های همجوار این کشور، زمینه مناسبی برای جذب گردشگران خارجی فراهم کرده است.

استاندار خراسان جنوبی افزود: با همکاری دستگاه‌های مسئول و برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان این ظرفیت را به فرصتی برای رونق اقتصادی استان تبدیل کرد و زمینه توسعه تعاملات گردشگری با کشورهای همسایه را فراهم آورد.

او همچنین با اشاره به قرار گرفتن استان در مسیر تردد زائران و مسافران از نقاط مختلف کشور، بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب در طول سال تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای میزبانی شایسته از مسافران نباید به ایام نوروز و تابستان محدود شود، بلکه باید در تمام سال مورد توجه قرار گیرد.

تقویت خدمات سفر و افزایش ماندگاری مسافران

هاشمی با اشاره به تجربه میزبانی خراسان جنوبی از مسافران و هم‌استانی‌های مقیم سایر مناطق کشور در دوران جنگ اظهار کرد: با توجه به شرایط مناسب امنیتی استان، از ظرفیت مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مهمانسراها برای اسکان مسافران استفاده شد تا خدمات‌رسانی به آنان با آرامش و کیفیت مناسب انجام شود.

استاندار خراسان جنوبی استقرار ۸۴ سیاه‌چادر عشایری در نقاط مختلف استان، برپایی نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در شهرها و مشارکت شهرداری‌ها در معرفی ظرفیت‌های بومی را از جمله اقدامات انجام‌شده برای ارتقای خدمات سفر، معرفی جاذبه‌های محلی و افزایش ماندگاری مسافران برشمرد.

او همچنین به ضرورت حمایت از خانواده‌های بیماران و مصدومان حوادث جاده‌ای اشاره کرد و افزود: فراهم‌کردن امکان اسکان همراهان بیماران در مدارس و مراکز نزدیک بیمارستان‌ها، از جمله اقداماتی است که با هدف تسهیل شرایط این خانواده‌ها انجام شده است.

تأکید بر تأمین اعتبارات ملی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری

هاشمی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق مستعد ثبت جهانی، از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواست حمایت بیشتری برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این بخش در نظر بگیرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به محدودیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان تصریح کرد: اجرای طرح‌های زیرساختی گردشگری با اتکا به منابع محدود استانی دشوار است و استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی می‌تواند روند اجرای طرح‌های اولویت‌دار را تسریع کند.

او همچنین به افزایش سهم تسهیلات گردشگری استان از چهار به ۱۵ درصد اشاره کرد و بر ضرورت حمایت نظام بانکی از طرح‌های واجد شرایط تأکید کرد.

هاشمی افزود: گردشگری از ظرفیت‌های مهم درآمدزایی و اشتغال‌زایی در خراسان جنوبی است و با فراهم‌شدن زیرساخت‌های مورد نیاز و حمایت از سرمایه‌گذاری، می‌توان زمینه رونق اقتصادی و توسعه پایدار مناطق مختلف استان را فراهم کرد.

استاندار خراسان جنوبی در پایان، توسعه گردشگری استان را نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌های ملی و مشارکت مردم دانست و بر پیگیری برنامه‌های مرتبط با توسعه گردشگری خارجی، تقویت زیرساخت‌ها و معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و بومی خراسان جنوبی تأکید کرد.

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