برگزاری جلسه کمیته فنی متقاضیان ایجاد تأسیسات گردشگری قم

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه کمیته فنی متقاضیان ایجاد تأسیسات گردشگری استان قم با حضور بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار شد.

در این جلسه، طرح ساخت یک هتل و سه مجتمع گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با صدور مجوز موافقت اصولی سه مجتمع گردشگری موافقت شد که دو مجتمع گردشگری در شهرستان کهک و یک مجتمع گردشگری در شهرستان قم ساخته خواهد شد.

بر اساس این گزارش، با راه‌اندازی این سه مجتمع گردشگری در استان قم برای حدود ۱۳۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

مجید ستایش معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز در این جلسه حضور داشت.

استان قم دارای سه شهرستان قم، جعفرآباد و کَهَک و هفت شهر قم، قَنوات، سَلَفچِگان، دستجِرد، جعفریه، قاهان و کهک است. شهرستان قم دارای سه بخش‌ مرکزی، سلفچگان و خلجستان به مرکزیت شهر قم و شهرستان کهک نیز دارای دو بخش مرکزی و فردو به مرکزیت شهر کهک است و شهر کهک در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری از شهر قم قرار دارد.

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