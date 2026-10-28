به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۶ آبان ماه، با اشاره به روند احداث هتل پنج‌ستاره سیلوان در شهرستان خوانسار، گفت: این مجموعه گردشگری که در محله پارک سرچشمه خوانسار در حال ساخت است، با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی به مراحل پایانی اجرا رسیده و هم‌اکنون عملیات تجهیز و محوطه‌سازی آن در حال انجام است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با بیان اینکه هتل سیلوان در محل هتل پیشین زاگرس احداث شده است، ادامه داد: مالک فعلی، هتل قبلی را خریداری و تخریب کرده و از سال ۱۴۰۱ عملیات ساخت مجموعه جدید را با هدف ایجاد یک هتل پنج‌ستاره در خوانسار آغاز کرده است.

کرم‌زاده افزود: هتل سیلوان با برخورداری از ۱۰۹ اتاق، یکی از طرح‌های مهم زیرساختی گردشگری در شهرستان خوانسار به شمار می‌رود و با توجه به پیشرفت کنونی پروژه، امیدواریم این مجموعه برای نوروز ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد.

او با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های اقامتی در شهرستان‌های استان اصفهان تصریح کرد: با افتتاح هتل سیلوان، خوانسار به نخستین شهرستان استان اصفهان خارج از مرکز استان تبدیل خواهد شد که از هتل پنج‌ستاره برخوردار است، ظرفیتی که می‌تواند سطح خدمات اقامتی این شهرستان را ارتقا دهد و زمینه میزبانی از گردشگران با نیازها و انتظارات متنوع‌تر را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری خوانسار گفت: این شهرستان علاوه بر برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی، دارای هتل جهانگردی، دهکده گردشگری و منطقه نمونه گردشگری گلستان‌کوه و پنج اقامتگاه بوم‌گردی فعال است که در حال حاضر به گردشگران خدمات ارائه می‌کنند.

‌کرم‌زاده افزود: بهره‌برداری از هتل پنج‌ستاره سیلوان می‌تواند در کنار ظرفیت‌های موجود، تنوع خدمات اقامتی خوانسار را افزایش دهد و به تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه گردشگری این شهرستان کمک کند.

‌او با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای بهره‌برداری از این پروژه در آستانه نوروز ۱۴۰۶ تأکید کرد: تکمیل مراحل باقی‌مانده، به‌ویژه تجهیز مجموعه و آماده‌سازی محوطه، از اقدامات جاری این طرح است و امیدواریم با به سرانجام رسیدن عملیات اجرایی، این هتل در زمان پیش‌بینی‌شده پذیرای مسافران و گردشگران باشد.

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