به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شامگاه ۵ آبان‌ماه، نشست هم‌اندیشی توسعه گردشگری شهرستان فردوس با حضور مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مهدی استیری فرماندار فردوس، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و جمعی از مسئولان و فعالان گردشگری، در اقامتگاه بوم‌گردی «سرای پارسی بانو صدر» برگزار شد.

در ابتدای این نشست، کاظم شبنم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردوس، گزارشی از وضعیت گردشگری شهرستان، کمبودها و موانع پیش‌روی توسعه این بخش ارائه کرد و به تشریح راهکارهای پیشنهادی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری منطقه پرداخت.

مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع تاریخی، طبیعی، مذهبی و گردشگری فردوس اظهار کرد: این شهرستان با برخورداری از جاذبه‌های متنوع، قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت در شرق کشور را دارد و معرفی این ظرفیت‌ها از طریق تبلیغات گسترده ضروری است.

او همچنین بر ضرورت تعامل بیشتر شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی برای حفاظت از میراث تاریخی و توسعه گردشگری شهر باغستان، با توجه به وجود قنات بلده به‌عنوان اثری جهانی، تأکید کرد و از پیگیری تسهیلات موردنیاز سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری خبر داد.

مهدی استیری، فرماندار فردوس، نیز با قدردانی از حضور مدیرکل توسعه گردشگری و حمایت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گردشگری را یکی از محورهای مهم توسعه شهرستان دانست.

او با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی فردوس، خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای برگزاری رویدادهای گردشگری و تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز شد و بر ضرورت پیگیری ثبت جهانی مسجد جامع فردوس و تبدیل این شهرستان به «شهر جهانی سنگ» تأکید کرد.

حسین اکبری، شهردار فردوس، نیز با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان برای جذب گردشگران، بر نقش توسعه گردشگری در ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت اشتغال تأکید کرد.

نبیلی‌مقدم، مشاور فرماندار در امور توسعه گردشگری، با اشاره به موقعیت فردوس در مسیر تردد مسافران و ارتباط آن با هفت استان پرتردد کشور، خواستار حمایت بیشتر از بخش خصوصی، ارائه تسهیلات و پیش‌بینی بیمه‌های تخفیف‌دار برای فعالان این حوزه با هدف تقویت اشتغال پایدار شد.

در پایان این نشست، مدیران واحدهای گردشگری و فعالان این حوزه نیز به بیان مسائل، مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند و دیدگاه‌ها و پیشنهادهایشان را برای رفع موانع و تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان مطرح کردند.

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