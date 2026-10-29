همکاری مشترک با شهرداری برای ساماندهی و حفاظت از مجموعه جهانی میدان امام(ره)

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد رحمتی گفت: به‌منظور تقویت همکاری‌های مشترک برای حفاظت و صیانت از میدان جهانی امام(ره)(نقش جهان) اصفهان، مجموعه‌ای از اقدامات حفاظتی، مرمتی و ساماندهی با مشارکت پایگاه جهانی میدان, ناحیه ویژه تاریخی و شهرداری منطقه ۳ اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حفاظت و مدیریت این مجموعه تاریخی ادامه داد: با توجه به اهمیت میدان امام(ره) (نقش‌جهان) به‌عنوان یکی از ارزشمندترین آثار ثبت جهانی کشور، برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت کالبدی بازارها، ارتقای کیفیت فضای عمومی و ساماندهی منظر تاریخی میدان با همکاری ناحیه ویژه تاریخی و شهرداری منطقه ۳ دنبال می‌شود.

رحمتی افزود: در مرحله نخست این همکاری، ساماندهی ناودان‌های بازارهای پیرامون میدان، مرمت و استحکام‌بخشی طاق‌های آسیب‌دیده و اصلاح کف‌فرش گذر جنوبی مسجد جامع عباسی در اولویت اقدامات حفاظتی قرار دارد.

او تصریح کرد: در حوزه زیباسازی و ساماندهی فضای سبز نیز اصلاح سیستم آبیاری، بررسی و اصلاح وضعیت درختان بزرگ، ساماندهی تابلوهای معرفی، اصلاح و هماهنگ‌سازی تابلوهای واحدهای تجاری و ساماندهی مبلمان شهری میدان در مرحله دوم برنامه‌ریزی شده است.

مدیر پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان گفت: در مرحله‌های بعدی، بازسازی و ساماندهی ورودی‌های میدان از محورهای خیابان سپه، خیابان حافظ و گذر سعدی و گذر شمالی مسجد شیخ لطف الله نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا ضمن ارتقای کیفیت بصری و عملکردی ورودی‌ها، هماهنگی بیشتری میان این فضاها و هویت تاریخی میدان ایجاد شود.

رحمتی تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها با رویکرد حفاظت از اصالت تاریخی، بهبود کیفیت محیطی و ارتقای مدیریت یکپارچه میدان دنبال می‌شود و تمامی اقدامات در محدوده این اثر ثبت جهانی باید با رعایت ضوابط میراث فرهنگی و هماهنگی با پایگاه جهانی میدان نقش جهان انجام شود.

علی توپچی، رئیس ناحیه ویژه تاریخی شهرداری اصفهان نیز با تأکید بر اهمیت همکاری میان مدیریت شهری و مجموعه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: میدان امام(ره)(نقش‌جهان) بخشی مهم از هویت و ماهیت تاریخی و فرهنگی اصفهان است و ناحیه ویژه تاریخی شهرداری اصفهان آمادگی دارد با اجرای اقدامات هماهنگ و منطبق با ضوابط میراث‌فرهنگی، در حفاظت، ساماندهی و ارتقای کیفیت محیطی این مجموعه جهانی مشارکت کند.

رئیس ناحیه ویژه تاریخی شهرداری اصفهان ادامه داد: تلاش می‌کنیم برنامه‌های مشترک اجرایی در چارچوب نظام مسائل میدان با هماهنگی کامل با پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) انجام شود تا ضمن حفظ اصالت تاریخی، شرایط مناسب‌تری برای شهروندان و گردشگران فراهم شود.