انتشار کتاب «متون مندایی نو در لهجه اهوازی» با تالیف و ترجمه اشکندا سالم چحیلی

به گزارش میراث‌آریا، کتاب «متون مندایی نو در لهجه اهوازی» تألیف اشکندا سالم چحیلی و پروفسور رودلف ماتسوخ، با ترجمه اشکندا سالم چحیلی و ویراستاری علمی الهام فرجی بیرگانی و سوعاد چحیلی، در ۳۴۴ صفحه از سوی انتشارات ترآوا منتشر شد.

این کتاب با هدف فراهم کردن منبعی برای یادگیری زبان مندایی نو، مجموعه‌ای از متون و روایت‌های مرتبط با زبان و فرهنگ منداییان را در لهجه اهوازی در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار می‌دهد.

اشکندا سالم چحیلی، متولد سال ۱۳۱۴ در اهواز، در سال ۱۳۷۴ به دعوت پروفسور رودلف ماتسوخ، زبان‌شناس و پژوهشگر زبان‌های سامی، به برلین سفر کرد. حاصل یک ماه حضور و هم‌نشینی او با این پژوهشگر، تدوین کتاب «متون مندایی نو در لهجه اهوازی» بود.

در جریان این همکاری، سالم چحیلی بخش‌هایی از متون دینی منداییان، از جمله جملاتی از «گنزا ربا» کتاب مقدس صابئین مندایی، و همچنین مطالبی از کتاب‌های «انیانی»، «ادراشی اد یهیا» و «الف اترسر شیالا» را به زبان مندایی نو روایت کرد. او همچنین روایت‌هایی از زندگی خود را به این زبان بیان کرد و پروفسور ماتسوخ آن‌ها را به زبان آلمانی ثبت و تدوین کرد.

کتاب در اصل به زبان‌های آلمانی و مندایی تدوین شده بود و به همین دلیل، دسترسی فارسی‌زبانان به محتوای آن با محدودیت زبانی همراه بود. اکنون با ترجمه اشکندا سالم چحیلی، امکان استفاده از این اثر برای علاقه‌مندان به زبان مندایی، پژوهشگران زبان‌های سامی و محققان حوزه فرهنگ و میراث معنوی صابئین مندایی فراهم شده است.

انتشار این کتاب را می‌توان گامی در راستای مستندسازی و انتقال زبان مندایی نو، به‌ویژه در گونه رایج آن در اهواز، و فراهم کردن زمینه‌ای برای مطالعه و یادگیری این زبان دانست.

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